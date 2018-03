Consiglio comunale fissato al 21 marzo, Coratella (M5S): «Fibrillazioni in maggioranza»

Ancora problemi nella maggioranza: è quanto emerge dalle parole del consigliere comunale Vincenzo Coratella, del Movimento 5 Stelle, a proposito del provvedimento di revoca della Presidente del Consiglio Comunale e del prossimo consiglio comunale, che, lo ricordiamo, non si riunisce dal 4 dicembre scorso.

«Questa mattina si è svolta la conferenza dei capigruppo per decidere la data del consiglio comunale che avrà come principale tema quello della revoca della Presidente del Consiglio Comunale.

Il paradosso è quello che i consiglieri di maggioranza volevano rinviare la trattazione della delibera, che ho evidenziato sul documento, al 9 aprile!

La Presidente, la cui revoca è proprio oggetto di questa delibera, premeva per il 20 o 21 marzo!

Scontro tra le parti!

Ho fatto notare che la convocazione al 20 o al 21 sarebbe stata opportuna per riunirci, e tornare a parlare di Andria e degli andriesi dopo 105 giorni! Avete letto bene 105 giorni! Ma nulla!

Mentre i consiglieri di maggioranza dibattevano sulla data del Consiglio (non vi sembra strano che non vogliono accelerare l’iter di revoca? sarà mica che non avrebbero più i numeri poi?), la Presidente comunicava che aveva deciso la data del 21 marzo e scioglieva la seduta, abbandonando la sala, con “vibrate” polemiche dei consiglieri di maggioranza.



Questi per loro sono i problemi di Andria!



Ma dei problemi di Andria e degli andriesi quando dobbiamo parlare?».

Sul tavolo ci sono, come abbiamo evidenziato qualche giorno fa, incarichi da "spartire" e l'approvazione del bilancio, per cui la ricerca di equilibri, dopo le polemiche infuocate dei mesi scorsi all'interno della stessa maggioranza, è operazione ardua.

Il Consiglio Comunale è stato dunque convocato, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo di Città, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria, mercoledì 21 marzo alle ore 18.30 per la trattazione dei seguenti argomenti:

1) Interpellanze/Interrogazioni (n.4)

2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Indirizzi per l'individuazione del tracciato alternativo all'attuale tracciato della strada comunale che attraversa l'area privata della masseria “Quadrone”.

(Prot. n. 0106903 del 18.12.2017);

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Mozione di revoca del Presidente del Consiglio Comunale avv. Pasqua Laura di Pilato, ai sensi dell'art. 19 co. 5 dello statuto del Comune di Andria.(Prot. n. 0019988 del 27.02.2018);

4) Ordini del Giorno (n. 4).