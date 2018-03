I consiglieri di maggioranza annunciano la loro assenza al consiglio comunale di oggi pomeriggio

«Visto il permanere della convocazione del Consiglio Comunale per il 21 marzo, nonostante le note di protesta inviate alla Presidenza del Consiglio Comunale, i Consiglieri appartenenti alla forze politiche della maggioranza comunicano che il giorno 21 marzo non parteciperanno alla Seduta del Consiglio Comunale illegittimamente convocato»: con questa nota secca i consiglieri D'Avanzo, Di Noia, Di Vincenzo, Falcetta, Fisfola, Frisardi, Lorusso, Lullo, Marmo, Merafina, Miccoli, Miscioscia, Pollice, Sansonna, Sgaramella, Zinni hanno comunicato la loro volontà di non prendere parte alle attività previste per oggi pomeriggio, data in cui è stato convocato il Consiglio comunale dopo oltre 3 mesi di assenza.

L'intenzione manifesta, dunque, è quella di far mancare il numero legale per far saltare la seduta, in cui si dovrebbe discutere, tra i punti salienti all'ordine del giorno, proprio della revoca della Presidente del Consiglio Laura Di Pilato, al centro delle contestazioni della stessa maggioranza.

All'appello delle firme mancano, per la maggioranza, i nomi di Stefania Alita, Saverio Fucci, Giovanna Bruno: a questi andrebbero sommati, senza contare le eventuali assenze giustificate o no, i 12 consiglieri di minoranza e la stessa Di Pilato.

Vedremo questa sera come si evolverà questo capitolo - abbastanza deprimente, lasciatecelo dire - della politica nostrana, mentre Andria continua a rimanere immobile e statica.