Pasticcio Tari, il Comune: «Tariffe aumentate valide dal 31 Agosto 2015»

Il Comune di Andria informa che «con sentenza n. 397 del 14-21.3.2018 del Tar per la Puglia, sezione III, conformemente ad un principio ormai consolidato del Consiglio di Stato, ha dichiarato legittime le deliberazioni relative all'IMU, TASI e TARI, adottate dall'Ente Comunale nell'anno 2015, accogliendo parzialmente il ricorso del Ministero dell'Economia e Finanze unicamente con riferimento alla loro efficacia retroattiva a partire dal 1° gennaio 2015.

Pertanto, le suddette deliberazioni, validamente assunte e legittime, spiegano i loro effetti dalla data della loro adozione ed esecutività, ossia dal 31 agosto 2015 e per gli anni successivi.

Sarà cura dell'Ente comunicare ufficialmente tutti gli ulteriori sviluppi evitando così voci ed interpretazioni difformi da quanto statuito nella medesima decisione».

_________

Una considerazione è d’obbligo, comunque: le deliberazioni bisogna adottarle per l’anno in corso. Se fosse valida la tesi comunale, si arriverebbe al paradosso di avere due distinte tariffe nel corso dello stesso anno d'imposta, cioè il 2015. La prima pari a quella dell'anno precedente è valida dal primo gennaio alla data di esecutività della deliberazione, la seconda valida da quest'ultima data fino alla conclusione dell'anno. In ogni caso, se fosse anche valida questa tesi, per i primi 8 mesi dell’anno, comunque il Comune dovrebbe prevedere nel bilancio di previsione 2018 la restituzione in favore dei cittadini.