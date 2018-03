Nuova convocazione del Consiglio comunale

Convocato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria, in seconda convocazione il 26 marzo 2018 alle ore 18.30, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1) Interpellanze/Interrogazioni (n.7);

2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Indirizzi per l’individuazione del tracciato alternativo all’attuale tracciato della strada comunale che attraversa l’area privata della masseria “Quadrone”;

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Mozione di revoca del Presidente del Consiglio Comunale avv. Pasqua Laura di Pilato, ai sensi dell’art. 19 co. 5 dello statuto del Comune di Andria;

4) Ordini del Giorno (n. 4).