Giorgino: «È illegittima la convocazione del 26 Marzo»

“Questa è casa mia e qui comando io, ogni dì voglio sapere chi viene e chi va”. È il ritornello di una famosa canzone popolare che oggi calza a pennello sul Sindaco Giorgino, autore della missiva indirizzata al dirigente del Settore Affari Generali, la dott.ssa Laura Liddo, e al Segretario Generale, il dottor Giuseppe Borgia, in cui invita a non predisporre l’utilizzo della sala consiliare per il giorno 26 Marzo (data prevista per il prossimo consiglio comunale con all’ordine del giorno la tanto chiacchierata proposta di revoca del Presidente del consiglio Comunale) poiché non ci sarebbero, a detta sua, le condizioni per portare nella massima assise cittadina le discussioni calendarizzate. Intima, addirittura, a Segretario e dirigente di segnalare alla Corte dei Conti eventuali predisposizioni da lui non “autorizzate”. Lo apprendiamo dalla missiva che la Di Pilato ha indirizzato al Prefetto, al Segretario Generale, al Sindaco, ai consiglieri e agli assessori, dove ricostruisce la vicenda. La presidente del Consiglio convoca in data 15 Marzo 2018 il consiglio per il giorno 21 Marzo, giorno in cui la seduta va deserta; ieri c'è stata la conferenza dei capigruppo dove si decideva la convocazione del consiglio comunale per il giorno 26 Marzo con all'OdG tutti i provvedimenti già inseriti nella seduta del consiglio andata deserta. La Di Pilato si sarebbe attenuta pedissequamente al regolamento che regola il funzionamento del consiglio Comunale, ma il Sindaco parla di consiglio comunale convocato illegittimamente.

Ecco il contenuto della lettera:

«Si ritiene, ancora una volta, anomala irrituale ed illegittima la convocazione del consiglio comunale fissato per il 26 marzo 2018 ed effettuata con una nota del 22 Marzo 2018 prot. N. 28077, a firma del Presidente del Consiglio, in spregio alle norme che governano il funzionamento del consiglio comunale ed in contrasto con l'effettiva risultanze della conferenza dei capigruppo consiliari svoltasi in data 22 Marzo 2018. In forza di tale convincimento, pertanto, al fine di evitare condizioni reiterate di danno erariale, sono a richiedere, in qualità di legale rappresentante Pro tempore dell'ente, quale responsabile del buono armento, efficienza ed economicità dell'amministrazione, di non consentire, per il giorno 26 marzo 2018, l'utilizzo della sala consiliare, né predisporre alcuna disposizione organizzativa di risorse umane tecnico/strumentali, pena l’immediato invio degli atti eventualmente adottati in difformità a tale indirizzo alla competente Corte dei conti».

Una considerazione è d’obbligo: la deontologia professionale invita noi giornalisti a dare spazio alle note stampa dei referenti istituzionali. Premesso che Andrialive non si è mai sottratta a questo ruolo, ritengo doveroso puntualizzare che le affermazioni fatte nell’ultima Sua nota sono alquanto sconcertanti: Lei, rivolgendosi alle opposizioni parla di “continue e sistematiche opere di sciacallaggio con l’aiuto, in alcuni casi, di alcuni media compiacenti”; non solo, parla di “pennivendoli” vale a dire di giornalisti che si pongono al servizio di chiunque gli offra un compenso economico o altri vantaggi… Fa affermazioni gravi, anzi gravissime, e a questo punto, vorremmo sapere chi sono questi detrattori dell’informazione, non fosse altro per segnalarli all’Ordine dei Giornalisti. Non è pensabile che ci sia ostruzionismo da parte di taluni nei suoi confronti! Nel frattempo, però, ci faccia una promessa, eviti Lei cadute di stile: questa lettera, in cui scarica la patata bollente al Segretario Borgia, denota tutto il suo nervosismo del momento. Non è cosa buona e giusta arrogarsi diritti e interpretare la Legge a suo modo e piacimento. Il regolamento, sembrerebbe dire tutt’altro in tema di convocazione di Consiglio Comunale e non spetta di certo a Lei vietarne lo svolgimento. Le leggi e i regolamenti sono fatte per essere applicate, solo un organo di giustizia amministrativa potrebbe decretarne l’illegittimità, per quelle che sono le mie umili conoscenze.

Se mi permette, una parola: perché sta tentando, in tutti i modi, di procrastinare la discussione ed eventuale approvazione della proposta di revoca della Presidente del Consiglio Comunale anche da Lei stesso sottoscritta, oltre che da ben 17 consiglieri di maggioranza? Questo dovrebbe spiegare a noi “umili” giornalisti al servizio della città e dei cittadini.