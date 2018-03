I consiglieri di maggioranza diserteranno anche il consiglio comunale di domani

Per la seconda volta di seguito, i consiglieri comunali di maggioranza diserteranno il consiglio comunale convocato per domani pomeriggio: è quanto dichiarano in una nota i capigruppo di maggioranza, Marcello Fisfola (Forza Italia), Antonio Sgaramella (Direzione Italia), Luigi Di Noia (Andria in movimento), Riccardo Frisardi (Andria Possibile), Marco Di Vincenzo (Catuma 2015), Francesco Sansonna (Alleanza per Andria), Alita Stefania (Noi con Salvini), Gennaro Lorusso (Andria nuova), Francesco Lullo (Gruppo Misto).

Il punto più importante all'ordine del giorno è la famosa revoca dalla carica di Presidente del consiglio comunale dell'avv. Laura Di Pilato, al centro di attacchi negli scorsi mesi da parte della maggioranza, che si sono poi sostanziati in una proposta di deliberazione: stranamente, però, per ben due volte, l'assenza dei consiglieri stessi di maggioranza non permetterebbe la discussione di tale atto. Che manchi ancora l'accordo per il nome del sostituto, cosa che potrebbe far slittare molto gli equilibri in vista dell'approvazione del bilancio?

«Ci vediamo costretti - scrivono i capigruppo - a non partecipare anche al Consiglio Comunale del 26.03, la cui convocazione è illegittima e inficerebbe la validità dei provvedimenti eventualmente approvati! A sancire l’irregolarità della convocazione del consiglio comunale, è una nota del Segretario Generale dell’Ente, dott. G. Borgia, che richiama anche una nota a firma del responsabile del settore avvocatura avv. De Candia.



Ci troviamo, quindi a subire l’ennesimo abuso istituzionale della Presidente Di Pilato che senza ragioni plausibili, come ormai di consuetudine, convoca le sedute in spregio a qualsiasi norma, statutaria e regolamentare. Il perdurante deplorevole comportamento della Presidente del Consiglio rappresenta un duro colpo alla dignità del ruolo dei capi-gruppo in sede di conferenza ma anche dell’intero consesso consiliare e, soprattutto, di tutti i cittadini andriesi che sono costretti ad assistere ad uno spettacolo avvilente e mortificante.

Questa volta all’imposizione da parte della Presidente della data di fissazione della seduta di consiglio, si aggiunga la mancata concessione del termine di preavviso (5 giorni) intercorrente tra la convocazione e lo svolgimento della seduta. Non conoscere le norme, ignorare le regole basilari del proprio ruolo: se fatto in buona fede presupporrebbe un’evidente imperdonabile incompetenza, se fatto in mala fede, invece, configurerebbe il sussistere di gravi profili di responsabilità personale. Come già da noi sostenuto, quindi, anche tale convocazione è del tutto illegittima perché in netto contrasto con gli art. 19 e 23 del Regolamento Comunale e l’approvazione di eventuali provvedimenti, qualora impugnati, sarebbe inficiata da illegittimità».

I citati articoli del Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, in particolare l'art.19, in realtà danno la possibilità di convocare il consiglio "qualora lo richieda un quinto dei consiglieri... In tal caso l'avviso con l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri almeno 3 giorni prima di quello stabilito": ma non erano stati proprio i consiglieri di maggioranza (che sono ben oltre un quinto dei consiglieri richiesti) a richiedere l'approvazione della delibera oggetto di discussione? Quindi i numeri ci sarebbero...

«Alla luce di evidenti violazioni di legge - prosegue la nota -, non ci stancheremo mai di tutelare le istituzioni dagli attacchi immotivati da parte del Presidente del Consiglio che, oltre a non riuscire a rinunciare alla poltrona e ai benefici economici ad esso collegati, gestisce, e anche male, quello che ritiene essere un proprio patrimonio personale, con dispendio economico per le tasche della collettività. Non ci presteremo quindi a squallidi giochi di ripicche, abusi di potere e attacchi alle istituzioni perpetrate da chicchessia, che si tratti di burattini o burattinai.

Di fronte a cotanta prepotenza, non piegheremo il capo come fa una parte della stampa che, per puro spirito di contrapposizione o per compiacere qualcuno, senza informarsi, pretende di fare informazione. E sul rispetto delle istituzioni non useremo, altresì, il principio dei “due pesi e due misure” delle opposizioni consiliari che oggi fanno orecchie da mercante per meri interessi personali e “di partito” ma che, a parti inverse, avrebbero gridato allo scandalo.



Detto ciò, attendiamo con ansia che il Presidente del Consiglio convochi (per la sua ultima volta) regolarmente il Consiglio Comunale con all’ordine del giorno la proposta di delibera sulla sua revoca, così da poter mettere la parola fine ad una brutta pagina per la democrazia della nostra Città».

Quindi, in pratica, i consiglieri di maggioranza, per la seconda volta consecutiva, non prendono parte alle attività per cui sono stati eletti, dopo oltre 4 mesi di stallo amministrativo, per non votare una delibera proposta da loro stessi. Al di là dei proclami e degli attacchi perfino alla stampa, il dato politico è quanto meno sconfortante: l'obiettivo abbastanza chiaro è quello di arrivare a votare il bilancio prima di qualsiasi altro "movimento" nello scacchiere politico, in modo da avere una certa sicurezza dei numeri, che forse invece mancherebbero qualora qualcuno dei pretendenti, numerosi a quanto pare, alla poltrona di Presidente del Consiglio rimanesse deluso. E se il bilancio invece non venisse approvato? Allora la poltrona potrebbero perderla tutti.

Questo teatrino a cui stiamo assistendo sta diventando stucchevole e consegna alla città una immagine della politica locale ben lontana dagli interessi dei cittadini ma impegnata in quelle "ripicche" che dice di voler evitare.

La speranza è che in questa "settimana santa" non ci troviamo ad assistere all'ennesima "Passione" che inizia a tediare i lettori.