Niente numero legale, salta anche la seduta odierna del consiglio comunale

Niente da fare anche oggi per la seconda convocazione del consiglio comunale che aveva come punto principale di discussione la revoca della Presidente del consiglio: alle 19.33, verificata l'assenza del numero legale, Laura Di Pilato ha dichiarato deserta la seduta.

Presenti, oltre alla Di Pilato, i consiglieri di opposizione Giovanni Vurchio, Giovanna Bruno (Progetto Andria), Daniela Di Bari e tutti i consiglieri del Movimento 5 Stelle (Michele Coratella, Vincenzo Coratella, Pietro Di Pilato, Doriana Faraone e Donatello Loconte). Assenti giustificati i consiglieri Micaela D'Avanzo, Sabino Fortunato, Bruno Giovanna (gruppo Misto) e Savina Leonetti.

I consiglieri di maggioranza, come già annunciato ieri, hanno disertato il consiglio.

La prossima riunione, ora, si dovrebbe tenere mercoledì 28 marzo alle 18.30 con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Addizionale comunale IRPEF 2018 – Provvedimenti.

2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Tributi per i servizi indivisibili (TASI): Approvazione e conferma delle aliquote per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 37 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018).

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Imposta comunale propria – aliquote e detrazioni d’imposta anno 2018.

4) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Tassa sui rifiuti TARI – Approvazione piano finanziario e tariffe annualità 2018 – Provvedimenti.

5) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Prezzo di cessione delle aree previste nel piano di zona 167 nord – aggiornamento del prezzo stabilito con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 30.03.2017.

6) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Prezzo di cessione delle aree previste nel piano per gli insediamenti produttivi – conferma del prezzo stabilito con deliberazione di consiglio n. 9 del 30.03.2017.

Anche su questi temi, però, vige un po' di incertezza: proprio oggi la consigliera Daniela Di Bari aveva lanciato la proposta di rimandare anche questo consiglio per esaminare meglio le cifre di bilancio dopo la pronuncia del Tar. «Ho avanzato una richiesta alla Presidente ed al Segretario generale - ha dichiarato la Di Bari - per fermare i lavori consiliari riguardanti atti di bilancio. Questi erano già stati depositati qualche giorno prima che venisse resa nota la sentenza del TAR, dunque non ne tenevano conto. Ho chiesto fermamente di sottoporre gli atti di bilancio a nuovi pareri tecnici alla luce della variabile introdotta dalla sentenza, con la necessità di ottenere una relazione del settore finanziario che indichi i tempi, per le casse comunali, di restituzione delle maggiori somme accertate e incassate nel 2015».

Vedremo come andrà a finire tra due giorni.