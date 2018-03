Consiglio comunale saltato, Bruno (Prog. Andria) e Coratella (M5S) condannano la maggioranza

Riportiamo i commenti a caldo di due consiglieri di opposizione, Giovanna Bruno (Progetto Andria - Pd) e Michele Coratella (M5S) che, dopo lo scioglimento della seduta del consiglio comunale, deserta per la seconda volta a causa dell'assenza dei consiglieri di maggioranza, condannano fortemente questo comportamento.

«Come gruppi di opposizione della coalizione di centro sinistra - scrive la Bruno - abbiamo, in passato, scritto anche noi al Prefetto per segnalare irregolarità ed illegittimità nella convocazione di alcuni Consigli Comunali, quasi sempre in tema di bilancio. A volte abbiamo deciso anche di disertare l'aula, nostro malgrado. Ne abbiamo ottenuto veementi critiche da parte della maggioranza che chiosava: "le opposizioni si sottraggono alle loro responsabilità non presentandosi in aula".

Ebbene, alla luce di quello che sta accadendo a palazzo di Città in questi giorni, viene da dire: "alla faccia!".

Sì, perché a sottrarsi dalla propria responsabilità è proprio la maggioranza. Quella stessa che ha confezionato e depositato una proposta di delibera per revocare la Presidente del Consiglio dal suo ruolo e che si attarda a discuterla perché non ha i numeri, non già per quelle interpretazioni regolamentari dietro cui vuole nascondersi. Quella maggioranza che da mesi non proferisce parola sullo stallo amministrativo in cui versa, certificato non solo da Consigli Comunali che non si convocano ma anche e soprattutto da atti che non si producono; quella maggioranza che ostenta compattezza quando attacca violentemente tutti (per esempio giornalisti e minoranze), ciascuno nell'esercizio del proprio ruolo, solo perché esprimono una opinione.

E poi leggiamo che la maggioranza ha un alto senso delle istituzioni, del rispetto delle regole, delle parti. Alla faccia!

Non è forse proprio questa maggioranza ad essere nervosa al punto da fare due pesi e due misure, dimenticando il bon ton istituzionale?

Quando, finalmente, la Città e i suoi problemi verranno prima di tutto?

Quando, maggioranza e minoranza, Sindaco e Presidente, assessori e consiglieri, dirigenti e dipendenti, ci attarderemo e accapiglieremo per discutere ed evadere le tante istanze che i cittadini quotidianamente ci muovono?

Ci sarebbe tanto da fare. Le beghe di basso profilo e le chiacchiere da bottega teniamole lontano dal Palazzo, per dare spazio e voce alle persone. Perché di questo parliamo: di persone. Solo così renderemo alla Comunità il vero servizio che la Politica vuole e deve essere».

Non sono da meno le parole di Michele Coratella: «Siamo qui nella sala del Comune dove per la seconda volta non si è tenuto il consiglio comunale. Non si è tenuto perché la maggioranza deciso di non partecipare: è la seconda volta che questo avviene, noi siamo tutti presenti ma mancava qualcuno del centro sinistra. Magari con la presenza di loro avremmo potuto almeno cominciare il consiglio comunale, ma così non è stato. Perché non si tiene questo consiglio comunale? Non si tiene perché secondo il sindaco questa convocazione è illegittima. Ora lui, oltre a interpretare le sentenze del Tar, quelle sulle aliquote dove ha detto che il Comune ha vinto, pensa di impugnare anche le convocazioni di consiglio comunale con i comunicati stampa. Ha scritto che ci sono dei giornali “compiacenti“ con l’opposizione perché se qualcuno scrive contro l’amministrazione a lui non va bene. Vuole anche avere il controllo dei mezzi di informazione e siamo davvero in una situazione paradossale, dove l’unico problema della maggioranza è trovare il successore a Laura di Pilato.

Volete sapere perché interessa così tanto questo ruolo? Perché il presidente del consiglio ha uno stipendio di 2840 € mensili, quindi la preoccupazione di questa maggioranza, complice il sindaco, è solo questa. Tutto il resto, i problemi dei cittadini, le opere incompiute, le buche per strada, gli allagamenti, i debiti fuori misura, i soldi da restituire per la sentenza del Tar relativa alle aliquote, non interessa nessuno: a loro interessa solo chi si deve prendere questo stipendio. Allora dico, mettetevi d’accordo, sbrigatevi, prendetevi quest’altro stipendio, almeno possiamo fare il prossimo consiglio comunale e cercare di vedere quali sono i problemi dei cittadini per risolverli».