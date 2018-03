Il Pd presenta 14 interpellanze per il consiglio

Il comune di Andria si sta apprestando ad approvare, nel consiglio comunale di domani, una serie di proposte di deliberazioni tra le quali la tassa sui rifiuti -TARI.

É intenzione del Partito Democratico proporre all’amministrazione, in vista del consiglio, un emendamento che vada incontro a tutte quelle aziende che producono rifiuti speciali e che, oggi, continuano a pagare la tassa usufruendo solo di un piccolo abbattimento.

«L’intento sarebbe - sostiene il segretario Giovanni Vurchio- quello di abbattere totalmente la Tassa per tali aziende. É chiaro che per poter usufruire dell’esenzione, il produttore di rifiuti speciali dovrà presentare la documentazione comprovante l’avvenuta gestione dei rifiuti speciali prodotti nell’anno precedente (contratti, formulari, fatture, MUD e altra documentazione di legge). Tale proposta, che riteniamo indispensabile adottarla subito, nasce dalla lettura di un’attesa sentenza la Corte di cassazione ha messo la parola fine a una questione annosa e a una specifica vicenda processuale protrattasi per oltre un decennio. Cosi con la sentenza nr. 9858/2016 “non si paga la tassa rifiuti urbani sulle aree dedicate ad attività produttive, che appunto producono rifiuti speciali”. In realtà riguardava l’allora tassa vigente, la Tia, ma nulla impedisce di leggere il principio affermato dalla cassazione anche a fronte dell’attuale tassazione sui rifiuti urbani, praticata ora con la Tari. Infatti, la tariffa rifiuti si è trasformata diventando nel tempo Tarsu, Tia, Tares, e in ultimo a tutt’oggi Tari. Sull’applicazione del tributo vi sono state tante oscillazioni della giurisprudenza da far si che la pretesa impositiva dei Comuni risultasse altrettanto oscillante e disorganica. Il tributo costituisce il corrispettivo che i Comuni richiedono a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Da qui la tesi- ora confermata- secondo la quale la tassa rifiuti urbani non va applicata sui rifiuti speciali, poiché per questi le imprese già sostengono da sé i costi di raccolta e di smaltimento, che sono affidati ad aziende specializzate. La sentenza dovrebbe portare la dovuta unicità nelle pretese tributarie dei Comuni che, stando all’attuale pronuncia, dovrebbero rinunciare a pretendere la Tari sulle aree di loro competenza territoriale dedicate alla produzione.

Auspichiamo che l’amministrazione accolga con favore tale proposta emendativa rinveniente, oltretutto, dalle tante aziende presenti sul nostro territorio e bisognose di un’attenzione da parte della politica cittadina».

Inoltre il Partito democratico cittadino, su segnalazioni della cittadinanza, ha presentato 14 interpellanze alla segreteria del presidente del consiglio comunale. In tali interpellanze, il Pd invita l’amministrazione Giorgino ad intervenire con urgenza sui tanti problemi che attanagliano la vita quotidiana dei nostri concittadini. Problematiche che dovranno essere affrontate in Consiglio Comunale, luogo in cui l’amministrazione ci dirà come intende risolverli. Le prime interpellanze hanno riguardato:

La questione Centro Storico;

Il quartiere San Valentino;

Il mercatino di Via Orsini;

Strade e marciapiedi dissestati della Zona “Pineta”;

Stadio Sant’Angelo dei Ricchi;

Strade e marciapiedi della Via Milite Ignoto;

Strade, marciapiedi e Ambiente – Borgata di Montegrosso-

Strade, svincolo Santuario SS. Salvatore;

Bike Sharing e progetto viabilità;

Strade, alberi e marciapiedi Via Canal;

Fontana Via Ceruti;

Cantiere nei pressi dello Stadio degli Ulivi;

Strada dissestata in Via Lorenzo Bernini;

Disinfestazione area Villa Comunale/Pineta

Come di concerto con i cittadini, sarà premura dei consiglieri comunali del PD spiegare le urgenze e cercare, in collaborazione con gli uffici, di affrontarle e risolverle per il bene della amata Andria.