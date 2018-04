Bilancio di previsione 2018: illustrazione pubblica

Scuole riaperte ma i disagi si moltiplicano: numerose le segnalazioni di genitori infuriati

Cronaca

Critica la situazione che ha visto sostare al gelo fino a oltre le 9 fuori dalla loro scuola alunni e docenti della "Dante Alighieri" in via Ospedaletto. Al "Carlo Troya" disposta l'uscita anticipata alle 11 per aule gelide