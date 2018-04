Sanità, Grazia Di Bari (M5S): «Con l'ospedale di Andria un gioco al massacro»

«Cosa sta succedendo alla Sanità in Puglia?»: con questo interrogativo parte un post della consigliera regionale del M5S Grazia Di Bari a proposito della sanità in particolare nel nostro territorio.

«Lo scopriamo quando dobbiamo attendere per un qualsiasi esame o far la coda al pronto soccorso. Tempi lunghissimi, attese infinite. Solo in quel caso ci rendiamo conto che stiamo indietreggiando sempre di più. Se dovessimo guardare all’ospedale di Andria, ci renderemmo conto che è sottoposto ad un gioco al massacro dove nel corso del tempo l’unico scopo che ci appare chiaro è: lo stanno impoverendo sempre più.

Si è iniziato con i reparti dell’ospedale Bonomo spostati in comuni limitrofi, così come altri uffici sanitari senza che nessuno se né preoccupasse più di tanto. Pare si prosegua, a detta di voci di corridoio sempre più insistenti, con lo spostamento della struttura amministrativa ospedaliera dal Bonomo di Andria a Barletta.

Non è un’operazione indolore e ci fa capire che quello che ci raccontano, non corrisponde alla realtà con la quale ci potremmo trovare ad avere a che fare, quando dobbiamo ricorrere alle cure di un ospedale.

Mentre avviene questo svuotamento, in verità non solo per la sanità, il mantra che ci viene ripetuto è sempre lo stesso: “Non vi preoccupate, quello che state perdendo sarà presto ricompensato con il Nuovo Ospedale di II livello”. Insomma, dovremmo acconsentire a perdere il certo per l’incerto.



Mentre tutto il resto della politica rimane in silenzio, o getta fumo negli occhi, a noi del M5S tocca raccontare e denunciare, sperando di poter presto amministrare e tirarci fuori da questo sistema folle e marcio».