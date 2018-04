Asl/Bt: «Nessun spostamento della direzione amministrativa a Barletta»

«Nulla di vero. Anzi, l'esatto contrario visti i concorsi che stiamo effettuando tra dirigenti e comparto, ben 6 nel primo caso oltre alle assunzioni per le categorie protette. Non so come le arrivino certe informazioni»: usa poche parole il neo Dg della Asl Bat, Alessandro Delle Donne, per replicare ad un lungo post scritto su Fb dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Grazia Di Bari che, adombrava la possibilità che la direzione amministrativa dell’azienda sanitaria della sesta provincia pugliese potesse essere spostata dal “L. Bonomo” di Andria a Barletta.

Proprio sul versante del potenziamento dei servizi oltre che dell’implementazione della dotazione organica, in perfetta aderenza a quanto stabilito nel piano di riordino sanitario regionale per la Asl/Bt, il Direttore generale avv. Alessandro Delle Donne assicura che al contrario si sta procedendo ad un miglioramento della struttura amministrativa presente ad Andria oltre all’adozione degli atti amministrativi idonei per permettere quell’auspicata maggiore funzionalità delle unità complesse e semplici presenti all’ospedale “Lorenzo Bonomo” di Andria.

E, con l’acquisizione della proprietà dell’immobile di via Fornaci dal Comune di Andria all’Asl/Bt, in cui hanno sede gli uffici della direzione generale della stessa azienda sanitaria – tra cui il settore amministrativo- , intesa perfezionatasi nei mesi scorsi, hanno avuto inizio dei lavori per la messa in sicurezza dei solai di detto immobile, proprio al fine di rendere il più possibile funzionali e pienamente operativi detti ambienti.