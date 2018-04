«Grazie all'on. Benedetto Fucci che per 10 anni ha saputo rappresentare la nostra città»

«Abbiamo volutamente atteso che trascorresse circa un mese dalla data delle elezioni politiche per consentire a ciascuno di elaborare l’esito del voto, ed oggi, a mente serena e dopo la necessaria pausa di riflessione, sentiamo il dovere di ringraziare, senza piaggeria né tanto meno senza alcun interesse personale, l’On. Benedetto Fucci, che per dieci anni ha saputo rappresentare con decoro, sobrietà, lealtà e senso delle istituzioni la nostra città in una delle massime assisi istituzionali del nostro Paese, ovvero la Camera dei Deputati». Comincia così la nota di ringraziamento a firma del "Movimento politico IdeA" e il raggruppamento civico "Andria Libera e Forte".

«Lo ringraziamo per il lavoro svolto (pensiamo soprattutto all'impegno per il reperimento dei finanziamenti per il recupero della Chiesa di San Domenico, chiusa da decenni), per la Sua presenza costante e produttiva durante i lavori d'Aula e della commissione Sanità di cui ha fatto parte, ma soprattutto per il tempo sottratto nell’interesse dei Suoi concittadini alla propria famiglia ed alla professione che ha comunque saputo e voluto portare avanti, fedele al giuramento a suo tempo fatto innanzi all’Ordine dei Medici.

Grazie, dunque, Benedetto per aver saputo, in questi dieci anni, ben interpretare le istanze di una città che oggi vive un momento buio di difficoltà politico-amministrativa.

Quelle stesse difficoltà che Ti avevano visto nel 2013, in una fase altamente drammatica per l'intera Amministrazione, mettere a servizio la Tua riconosciuta onestà e competenza in un delicato compito di recupero di credibilità, in quel momento fortemente danneggiata, all'interno di un Assessorato complesso quale l'Ambiente.

I valori cattolico-liberali che Ti hanno ispirato e guidato sono gli stessi valori che il Movimento “IdeA” ed il raggruppamento civico “Andria Libera e Forte” da tempo oramai invocano per impostare un lavoro proficuo a tutela della collettività locale e del territorio.

Siamo certi che la scelta di non essere ricandidato a questa tornata elettorale non corrisponda anche alla volontà di abbandonare l'agone politico, poiché siamo altrettanto certi che molto ancora potrai dare alla nostra comunità ed al centro destra di Andria in termini di contributo di idee e progettualità per il territorio».