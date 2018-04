Laura Di Pilato non è più Presidente del Consiglio Comunale

23 presenti, 10 assenti, la seduta odierna viene ritenuta valida e dopo la lunga e complessa discussione sui primi due punti all’Ordine del Giorno, di passa a discutere della proposta di Revoca del Presidente del Consiglio, l’avv.to Laura Di Pilato.

Dopo una prima arringa del consigliere di maggioranza Marco Di Vincenzo che ha ribadito la rottura del rapporto di fiducia istituzionale nei confronti della presidente a seguito di reiterati comportamenti ritenuti dalla stessa maggioranza poco consoni al suo ruolo, Laura Di Pilato ha replicato con un lungo discorso, in cui ha respinto al mittente le accuse, motivando punto per punto le sue ragioni e ribadendo che il ruolo del presidente del consiglio non è politico, ma è di garanzia e tutela nei confronti di tutti i consiglieri.

Lauda Di Pilato ha poi lasciato i lavori per evitare l’evidente conflitto d’interesse ed è stata sostituita dalla consigliera Doriana Faraone.

Interviene il Sindaco Giorgino rimarcando la ferma posizione della maggioranza nei confronti della mozione di sfiducia della Presidente e rimanda nelle sedi opportune tutte le altre considerazioni di carattere politico.

Interviene l'avv.to Giovanna Bruno (Progetto Andria) che rimarca il dispendio di tempo e di energie, sia da parte dei consiglieri che dei dipendenti comunali, su una questione afferente soltanto alle beghe interne alla maggioranza. Prende parola anche la consigliera Savina Leonetti che come la Bruno non hanno partecipato al voto pur restando in aula.

Si è passati dunque alla votazione e con 19 voti favorevoli e 3 astenuti (Doriana Faraone, Donatello Loconte e Pietro Di Pilato) Laura Di Pilato è stata destituita dal suo incarico.



Chi sarà il suo successore?