Un consiglio comunale illegittimo oltre che una brutta pagina di politica andriese, come abbiamo già avuto occasione di ribadire, per via dello show improvvisato in circa 3 ore di assise. Dicevamo “illegittimo” a detta dell’opposizione di centrosinistra, che ieri ha abbandonato l’aula. Dopo la riunione a Palazzo di città questa mattina, abbiamo intervistato l'avv. Giovanna Bruno.

«Utilizzare tatticismi per riversare su altri la responsabilità di condurre un consiglio che potesse essere inficiato questo non lo accettiamo – commenta l’avv. Giovanna Bruno, Progetto Andria PD -. Oltretutto ad inficiare gli atti, che sono stati approvati poi in consiglio comunale, è stata proprio la stessa maggioranza. Noi (Partito Democratico, Progetto Andria, lista Sabino fortunato per Andria e lista Emiliano sindaco di Puglia), abbiamo lasciato l'aula dopo che il Presidente del Consiglio ha sciolto il consiglio comunale. La maggioranza, inter nos, ha deciso che invece il consiglio si doveva comunque svolgere. Questa è una cosa gravissima rispetto alla quale stiamo facendo le opportune valutazioni anche dal punto di vista giuridico perché riteniamo che approvare un bilancio in quelle condizioni sia assolutamente illegittimo; riteniamo lesa gravemente la nostra posizione di consiglieri comunali»

A proposito dell’approvazione del Bilancio, Giovanna Bruno prosegue: «All'esito della sentenza del TAR come incide sul bilancio preventivo l'eventuale appostazione di somme che devono essere considerate a titolo di rimborso a quei cittadini che hanno nel frattempo pagato delle tariffe maggiorate e comunque non corrette?

Su questo non c'è stata la possibilità di partecipare alla discussione. Quindi è chiaro che gli atti di bilancio, così come approvati andranno sottoposti da parte nostra e da parte dei tecnici della materia a valutazione più approfondita».