Rinvio delegazione trattante al Comune, Fp Cgil Bat: «Un posticipo inopportuno»

La delegazione trattante prevista per il 12 aprile è stata rinviata al 19 aprile. Nel rispetto delle “particolari esigenze dell’Ente”. che sono la causa di questa decisione. la Funzione pubblica Cgil Bat fa notare che «posticipare l’incontro al 19 aprile viene ritenuto inopportuno in quanto ultimo giorno utile per eleggere le nuove rappresentanze sindacali unitarie, data individuata oltre che a livello nazionale anche dalla commissione elettorale di questo Ente».

«Sebbene non si possa fare riferimento ad alcuna normativa e/o divieto relativamente allo svolgimento delle delegazioni trattanti in concomitanza delle elezioni Rsu, il non tener conto dell’importanza di tale evento ci pare poco rispettoso ed, inoltre, a nostro modesto avviso, riteniamo opportuno che la chiusura di ipotesi di accordo pregressi sia portata a termine dai delegati uscenti che hanno preso parte ai lavori di preparazione», scrivono in un comunicazione inviata al sindaco Nicola Giorgino, al segretario comunale, Giuseppe Borgia ed all’assessore alle risorse umane Agnese Filomena Buonomo, Giulia Abbascià e Michele Tedesco per la segretaria Fp Cgil Bat e gli Rsu Mauro Moschetta e Michele Tragno.



Il sindacato del pubblico impiego della Cgil ritiene che, rinviare ulteriormente il confronto, possa contribuire ad alimentare-provocare ritardi nella corresponsione del “maturato”. «In considerazione delle motivazioni esposte, si ritiene importante - concludono dalla Fp Cgil Bat - chiedere l’anticipo della seduta di delegazione trattante al primo giorno utile e antecedente all’avvio delle elezioni previste per il giorno 17 aprile prossimo».