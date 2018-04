Il Pd presenta 40 nuove interpellanze all’amministrazione comunale

Nella mattinata di ieri, 20 aprile, il segretario del circolo PD di Andria, Giovanni Vurchio, ha provveduto a depositare presso la Presidenza del Consiglio Comunale quaranta nuove interpellanze, sulle quali si invita l’amministrazione federiciana a relazionare nelle prossime assemblee.

«I problemi che interessano la città - dichiara Vurchio - non riguardano soltanto le beghe interne alla maggioranza in merito alla complicata individuazione del nuovo Presidente della massima assise comunale o la delicata situazione relativa alle travagliate questioni economiche, prima fra tutte l’approvazione del bilancio, bensì anche numerose altre realtà in attesa di una risoluzione a lungo termine.

Il documento in oggetto, elaborato dalla segreteria locale del Partito Democratico nei giorni scorsi, oltre a sollecitare il sindaco Giorgino e la Giunta a dare risposte su varie voci del Bilancio di Previsione 2018/2020 (tra cui quelle relative alla Tassa Smaltimento rifiuti, al fondo pluriennale vincolato, alla mancata indicazione del cronoprogramma sugli investimenti per le opere pubbliche e sugli interessi passivi), chiede pronte risposte sul ponte Bailey dell’incrocio tra via Carmine e via Eritrea, provvisorio da ormai sei anni, sulle precarie condizioni del quartiere San Valentino, sulla situazione di degrado in cui versa la scuola “G. Rodari” di via Murge, sulla scarsa valorizzazione delle potenzialità di attrazione turistica del Castel del Monte, sulla minima manutenzione del cimitero comunale, sul recupero del polo di Gurgo e del Palazzo Ducale.

Tutti questi interrogativi si aggiungono a quelli già presentati nella stessa sede istituzionale lo scorso 27 marzo, con la formulazione di ulteriori 14 interpellanze, in cui si chiedevano alla stessa amministrazione delucidazioni in merito, tra le altre voci, all’odissea dello stadio “Sant’Angelo dei Ricchi”, oggetto di un bizzarro record di inaugurazioni fallite, allo storico cantiere aperto a ridosso del Circolo Tennis ed alla possibilità di una maggiore valorizzazione della borgata di Montegrosso.

L’auspicio è che, chi di dovere, sappia dare le opportune ed esaudienti risposte alla comunità andriese nel più breve tempo possibile».