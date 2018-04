Oggi la visita di Michele Emiliano a don Riccardo Agresti

Un post su Facebook duro quello del leader sindacale andriese, Savino Montaruli, alla notizia della visita ad Andria del Governatore della Puglia, Michele Emiliano, per portare solidarietà a don Riccardo Agresti, dopo il vile gesto intimidatorio subito dal prete andriese.

Un post nel quale Montaruli sottolinea che venti giorni fa ambulanti andriesi sono stati derubati, rapinati e messi sotto sequestro di persona da parte di malviventi sulla strada del terrore, la Corato-Altamura. Inoltre scrive: «tranne quella di CasAmbulanti e di Unimpresa, con la presa di posizione della moglie di uno degli ambulanti violentati, la signora Maria Mosca, nessun messaggio di solidarietà, nessun comunicato stampa di altre Associazioni, di Istituzioni, di Politici o altri. Niente di Niente, il nulla assoluto, neppure uno scarno comunicato stampa di solidarietà».

Ora che la notizia è stata ufficializzata ed è stato pure comunicato che l’incontro tra il Governatore Emiliano e don Riccardo avverrà oggi alle ore 18.00 nell'auditorium "R. Baglioni" nell'oratorio "S. Annibale Maria Di Francia", Montaruli non perde l’occasione per lanciare un appello pubblico sia a don Riccardo Agresti che al Presidente Michele Emiliano dicendo loro: «siate umani, non trascurate quanto accaduto agli ambulanti andriesi mentre si recavano sul posto di lavoro; siate sensibili e soprattutto abbiate un gesto di vicinanza e di solidarietà anche per loro. In caso contrario sarebbe un segnale gravissimo quasi ad avallare un preconcetto e la sottocultura che anche di fronte ai drammi della vita possano esistere persone di serie “A” e persone di terza serie. Riccardo e Michele, fatelo, dimostrate che la solidarietà non ha appartenenze; che l’amore non ha confini. Ora mi aspetto che contattiate gli sfortunati e con loro abbiate un momento di vicinanza e un forte abbraccio, anche da parte di tutti gli ambulanti italiani», ha concluso Montaruli.