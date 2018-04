Bullismo, Di Bari (M5S) appello a Loizzo: «Nostra proposta di legge ferma da 6 mesi»

«Il 25 ottobre 2017 ho depositato una proposta di legge a mia prima firma avente come tema il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Nonostante siano trascorsi ben 6 mesi, la proposta rimane chiusa nei cassetti della Regione». Lo dichiara la consigliera regionale M5S Grazia Di Bari che prosegue: «Negli ultimi giorni purtroppo si è parlato molto di questi fenomeni ed abbiamo imparato, nostro malgrado, a conoscerli, ma come contrastarli e porre rimedio? È necessario andare oltre gli attestati di solidarietà per le vittime ed adoperarsi con provvedimenti concreti. La mia proposta di legge si prefigge di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo per tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, valorizzare il benessere tra pari e prevenire il rischio nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza, attraverso la promozione e il sostegno di azioni e iniziative di rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto».

I bulli, ricorda la consigliera andriese, hanno comportamenti aggressivi, offendono, deridono, minacciano, aggrediscono fisicamente, ricattano, danneggiano, sottraggono oggetti di proprietà, diffamano, fino ad arrivare all’esclusione dal gruppo della vittima.

«

Proprio il dilagare di questi fenomeni mi ha spinta ad occuparmene in prima persona ed oggi - conclude Di Bari - lancio un appello, non solo come consigliere ma soprattutto da mamma, al nostro Presidente Loizzo affinché calendarizzi al più presto questa proposta e a tutte le forze politiche affinché collaborino per migliorarla ed approvarla».