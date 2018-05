Il Preside dello Scientifico, Michelangelo Filannino, è il candidato Sindaco del M5S a Barletta

Sarà Michelangelo Filannino, il dirigente scolastico del Liceo Scientifico "R. Nuzzi", il candidato Sindaco per il Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni amministrative a Barletta. L'ufficialità è arrivata poche ore fa, con la convalida delle liste nel comune co-capoluogo della Bat.

«La lista degli Attivisti Cinque Stelle - ha scritto il candidato - ha ottenuto la certificazione! Sono onorato di essere il candidato sindaco per il Movimento Cinque Stelle e di iniziare la campagna elettorale con questo bellissimo gruppo di attivisti.»

Filannino è nato a Barletta nel 1956; ha insegnato Lettere per 23 anni e dal 2007 è dirigente scolastico del Liceo scientifico “R.Nuzzi” di Andria. Si è dedicato allo studio di vari aspetti della storia locale ed è membro della Società di storia patria per la Puglia; ha censito, trascritto e tradotto le epigrafi di Barletta. Per i tipi della Rotas ha pubblicato il romanzo-saggio “Ricognizioni al giro di boa”.