Stasera ad Andria Vitali e Damiani per l'inaugurazione del nuovo corso di Forza Italia

Questa sera ad Andria, in via Giovanni Bovio n. 48, alle ore 18.00, prenderà il via il nuovo corso di Forza Italia Andria con il commissario cittadino Laura Di Pilato.

«Un appuntamento che dovrà proiettare Andria e la Puglia verso nuove sfide attraverso un rinnovato impegno ed un entusiasmo che ha caratterizzato sin da sempre i dirigenti, gli eletti, i militanti ed simpatizzanti della città federiciana - si legge nella nota stampa - . Per l'occasione interverranno il sen. Dario Damiani FI, il sen. Luigi Vitali (coordinatore regionale di FI Puglia), i dirigenti provinciali, gli eletti, i giovani, i militanti e simpatizzanti del partito azzurro della sesta provincia pugliese.

Si deve necessariamente mettere da parte, in questo periodo storico, qualsiasi sterile ed inutile polemica nell'interesse esclusivo del nostro movimento, ripartendo dal basso, occupandosi dei problemi reali e quotidiani della gente sempre più stanca di un certo modo di fare politica».