«Era il due giugno 2013 quando veniva inaugurata la villa comunale di Andria intitolata all’ex sindacodott. Giuseppe Marano.Sono ancora fresche, nella memoria dei cittadini andriesi,le primeimmagini della villa – dichiara Raffella Ieva, componente della segreteria cittadina PD -

Il maestoso portale all’ingresso, tutte le zone illuminate, fontane funzionanti, prato inglese perfetto, piante fiorite in ogni zona della villa, giostrine per bambini e disabili funzionanti, zona anfiteatro sistemata, manto erboso per il campetto adiacente all’anfiteatro.

Purtroppo, oggi, dopo appena cinque anni, chi si affaccia in villa, si accorge di come sia cambiata la scenografia della stessa: erba alta, sporcizia dappertutto, contenitori della spazzatura sempre pieni e pozze fangose sotto alcuni giochi, panchine circondate da immondizia d’incivili concittadini ed erba secca, pozzetti di cavi elettrici scoperti o pieni di terra, un pericolo per tutti poiché sono causa d’inciampi e cadute rovinose. Le fontane che dovrebbe ospitare i cari pesciolini rossi che tanto piacciono ai nostri piccoli, piena di acqua sporca, putrida ove galleggiano lattine, bottiglie, mozziconi di sigarette e fogli di carta. L’anfiteatro, nella sua pietosa condizione,e la monumentale fontana, da tempo non più funzionante. L’anfiteatro che doveva essere - continua Raffaella Ieva - un fiore all’occhiello della nostra villa in cui poter riunire ed intrattenere giovani con musica, cabaret, teatro… invece è in una condizione di degrado assoluto: gradinate sporche e gradini spaccati, rifiuti accumulati negli angoli, bottiglie di birra sparse dappertutto.

E che dire dello stato pietoso in cui vertono le giostrine per i bambini? Dove sono le altalene? Il percorso in legno nasconde seri pericoli per i piccoli che lo attraversano!

Vogliamo parlare della segnaletica presente all’interno della villa? Alcune insegne sradicate dai pali e lasciate per terra, altre illeggibili poiché imbrattate di colore.

Insomma, un polmone verde irriconoscibile, distrutto, lasciato al suo totale abbandono, con tanto di interessi passivi che la nostra comunità continua a pagare per un investimento che doveva essere più tutelato.

Tante sono state le sollecitazioni rivolte all’amministrazione, in questi anni, rimaste inascoltate. L’appello che il Partito Democratico, oggi rinnovato totalmente nella segreteria guidata dal dott. Vurchio Giovanni, vuole rivolgere l’invito al Sindaco e alla sua amministrazione ovvero quello di essere più presenti e di proteggere il grande sforzo finanziario che la nostra comunità ha sostenuto e che continua a sostenere gravosamente, al fine di poter godere di uno dei polmoni verdi più belli della BAT».