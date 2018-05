Commissario cittadino Laura Di Pilato, vice commissario vicario Nicola Fuzio, vice commissario: Sefi Buonomo. Altri componenti del coordinamento cittadino del partito azzurro sono: Salvatore Figliolia, Alessandra Di Chio e Alessandra Pisani. Presentata stasera, nella nuova sede di via Bovio, la rinnovata direzione cittadina che vede come suo portavoce Antonio Nespoli (già assessore alla cultura della città di Andria nella prima Giunta Giorgino).

Grandi assenti della serata: Nino Marmo, Nicola Giorgino, Marcello Fisfola e Micaela D'avanzo (referenti del partito all'interno del consiglio comunale). Presenti, invece, il coordinatore prov.le Luigi De Mucci, il Sen. Dario Damiani e il Sen. Luigi Vitali (coordinatore regionale di FI) il quale ha precisato che «Forza Italia esiste aldilà delle cariche istituzionali. Il partito deve viaggiare parallelamente alle istituzioni ed è giusto, quindi, che l'organizzazione del partito sia diversa dai ruoli istituzionali».

«Partecipazione, condivisione, organizzazione. Sono queste le tre direttrici strategiche lungo la quale si snoderà il mio mandato come commissario cittadino di Forza Italia ad Andria - ha precisato Laura Di Pilato -. Il nostro movimento in città necessitava di una rinnovata fase di slancio politico in un periodo storico alquanto complesso sotto diversi profili. Nel rispetto del lavoro di chi mi ha preceduto in questo compito, Ringraziando altresì i senatori Vitali e Damiani che mi hanno voluto fortemente per questo incarico, ritengo che Forza Italia debba riprendere il suo ruolo strategico all'interno della coalizione di centro-destra nella nostra comunità, non arroccandosi dietro scontate rendite di posizione ma aprendosi sempre di più alla società, alle sue varie articolazioni, alle attese dei nostri concittadini che meritano risposte non più indifferibili. È con questo spirito che opererò, unitamente agli eletti, ai dirigenti del movimento, agli amici ed ai simpatizzanti, che mi supporteranno in un afflato di collegialità in questo compito difficile ma entusiasmante».

«Il successo di una città è fatto non solo dai suoi amministratori ma anche dai suoi cittadini - ha commentato il portavoce azzurro Antonio Nespoli -. Per raggiungere questo risultato abbiamo l'ambizione di voler attrarre le persone migliori da tutti i campi e convincerle a impegnarsi nella politica e a candidarsi all'assunzione di cariche pubbliche. Faremo emergere tutti i tessuti produttivi operativi della nostra città per migliorarne il senso di appartenenza. Chi nutre una sana passione per la politica e ha cuore le sorti della nostra città sarà da noi accolto con entusiasmo».