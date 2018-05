«Un altro esempio di investimento bloccato nella nostra città: è il mercatino rionale scoperto nel Quartiere San Valentino.

Sono trascorsi sei anni da quando un colpo di vento fece cadere giù tutta la copertura del nuovo mercatino rionale scoperto di “San Valentino” - dichiara il segretario cittadino del Partito Democratico Giovanni Vurchio -. Per fortuna, tale cedimento strutturale, abbinato ad una altrettanta progettazione inidonea, non causò danni ai residenti e bambini del quartiere.

Da quel momento (2012), tale struttura è rimasta cantierizzata, abbandonata ed invasa da una folta vegetazione selvaggia. L’Amministrazione Comunale non si preoccupa di garantire la pur minima manutenzione ordinaria a causa della totale assenza politico-organizzativa.

Una struttura che doveva dare slancio e vitalità commerciale e sociale all’intero quartiere che, ad oggi, è ancora scollegato dalla città.

Tanti furono i proclami fatti, tante le aspettative rivolte agli operatori commerciali che vedevano, in tale quartiere, la possibilità di creare un mercatino rionale ed evitare che la popolazione si spostasse continuamente in città.

Ad oggi, la struttura, coperta di ruggine, sarebbe da rifare nuovamente e chiederebbe un ulteriore dispendio di risorse, che oltretutto non ci sono - continua il segretario cittadino del Partito Democratico -. Se davvero si vuole riattivare tale mercato rionale, occorre ripensarlo in toto, partendo dalle migliori esperienze di mercato, ovvero i supermercati. Quindi pensare all’idea di strutture coperte, dotate di aria condizionata, aperte tutto il giorno, magari con dei ristoranti e bar che possano essere luoghi di ritrovo in altre ore della giornata, e magari con comodi parcheggi.

Certo, per fare questo occorrono soldi, ma anche i privati potrebbero metterli a certe condizioni. Prima di tutto però – conclude Vurchio - servono idee e una mente rivolta al futuro e non al passato».