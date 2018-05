Emergenza rifiuti, Michele Coratella: «Il Comune non paga l'Aro, è questo il motivo del disagio!»

Rifiuti organici raccolti solo in alcune zone mentre in altre sono stati lasciati a terra. Il Settore Ambiente, su segnalazione della Sangalli, informava stamattina che «a causa di ritardi nelle attività di conferimento dei rifiuti nella piattaforma posta nel tarantino, si stanno verificando rallentamenti nella raccolta dell'umido».

Michele Coratella, capogruppo consiliare del Movimento 5 Stelle al Comune di Andria parla di "emergenza rifiuti" e attribuisce il problema ai debiti del Comune di Andria nei confronti dell'Aro: «Il problema che si è manifestato in questi giorni, e che purtroppo si manifesterà anche per il futuro, ha delle cause ben specifiche -. Coratella spiega come funziona la questione rifiuti: «I cittadini pagano la Tari al Comune che a sua volta dovrebbe girare queste somme all'Aro (Ambito di Raccolta Ottimale) che raggruppa i comuni di Andria, Minervino, Canosa e Spinazzola e che gestisce l'appalto e la raccolta dei rifiuti. A sua volta l'Aro con quei soldi deve pagare la Sangalli e i fornitori della Sangalli ovvero le piattaforme dove i rifiuti vengono conferiti.

Ma il problema si evidenzia quando i camion della Sangalli arrivano su queste piattaforme per conferire i rifiuti e vengono rimandate indietro perché L'Aro non ha pagato per tale conferimento. Ieri, intanto, è arrivata una lettera da parte di un legale della Sangalli indirizzata all'Aro e al Comune di Andria che diffida l'ente perché ha un debito di circa 11 milioni di euro. Nella lettera si evince che non siano stati pagati i servizi addirittura per gli anni 2014 - 2015 e 2016. Sappiate che se trovata l'immondizia sotto casa vostra e quindi se questa non viene raccolta - continua la nota del pentastellato - è solo perché il Comune non paga i suoi debiti. Giorgino, ieri è andato a parlare con i dipendenti della Sangalli che a causa di questi ritardi ricevono a loro volta in ritardo il pagamento degli stipendi ed ha raccontato che farà un mutuo per pagare questo debito punto.

Ora voglio dirvi cari andriesi - conclude Coratella - che il comune di Andria ha già l'indice di indebitamento al massimo quindi non può fare altri mutui. Ma cosa ancora più importante è che non si possono fare mutui per pagare i debiti! I mutui un ente li può fare solo per realizzare opere pubbliche!»