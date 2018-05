Avvisi di pagamento Tari, Vurchio (PD): «Attenzione agli errori di calcolo»

In collaborazione con Primi Passi Mani in pasta per i piccoli ospiti dell’asilo nido Primi Passi Foto e video

“I bambini nascono con le ali e gli insegnanti insegnano loro a volare” questo è il motto che accompagna l’attività professionale che con passione e dedizione le educatrici dell’asilo “Primi Passi” svolgono da ormai 21 anni. Nei giorni scorsi, nella sede di via Piero della Francesca