Berlusconi si può candidare, sì dei giudici alla riabilitazione. FI Andria esprime soddisfazione

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione a nome del Coordinamento Cittadino di Forza Italia Andria:

«Salutiamo con viva soddisfazione ed enorme gioia la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano di concedere, nei termini previsti dalla legge, la riabilitazione completa al Presidente Silvio Berlusconi - commenta l'Avv. Antonio Nespoli- Portavoce Coordinamento cittadino Forza Italia - Andria -.Questa importante decisione restituisce finalmente la piena agibilità politica ed istituzionale al Presidente Berlusconi, gratificando così il suo partito ed i milioni di elettori che continuano a riporre piena fiducia al suo messaggio politico.



Questa notizia, altresì, dovrebbe rendere lieti anche i nostri avversari - continua Nespoli -, poiché ne risulta rafforzata la democrazia rappresentativa e la dialettica politica in termini di confronto e contributo ideale, sebbene per alcuni anni un personaggio della statura politica del Presidente Silvio Berlusconi è stato privato del diritto di rappresentare pienamente il suo partito nelle Istituzioni, dopo che ne è stato allontanato con procedure alquanto discutibili se non mortificanti».