Convocato consiglio comunale, primo punto da discutere è l'elezione del Presidente

Dopo le mille vicissitudini politiche che si sono susseguite dallo scorso 4 dicembre, quando si verificò la frattura in seno alla maggioranza dopo l'"affaire Di Pilato", forse la vicenda sulla "sostituzione" del Presidente del consiglio comunale troverà una fine.

É stato convocato, infatti, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria, in unica convocazione, per venerdì 18 maggio alle ore 18.30 il consiglio comunale per la trattazione dei seguenti argomenti:

1) Proposta. di Deliberazione di Consiglio Comunale Consiglio Comunale — Elezione del Presidente ai sensi dell'art. 19 dello statuto e dell'art. 29 del regolamento del consiglio (Prot. n, 0033981 del 11.04.2018);

2) Proposta di Deliberazione dí Consiglio Comunale: Principio contabile applicato concernente la contabilità economico - patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011). Articolazione dei patrimonio netto secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 al fine di procedere alla riclassificazione della stato patrimoniale 31.12.2016 — 01.01.2017. Approvazione. (Prot. n. 0039103 del 28.04.2018);

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2017, ai sensi dell'art. 227 dei D. Lgs. n. 267/2000 (Prot. n. 0039103 del 28.04.2018).