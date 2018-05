Grazia Di Bari: «Presidente, non si fermi all’uscio entri negli ospedali ...»

Stamattina il Presidente/assessore alla sanità regionale Michele Emiliano, si è recato all’Ospedale Dimiccoli di Barletta. Munito di pennello ha simbolicamente dipinto le ringhiere dell’ingresso dell’ospedale.

Questa la sua dichiarazione: «Io sono venuto qui qualche giorno fa - ha spiegato Emiliano - ho visto che questa balaustra era arrugginita e, in maniera provocatoria, ho detto, "veniamo noi a dipingerla?».

«Quindi, perchè vengano fatti dei lavori è necessario che il Presidente li veda con i suoi occhi - commenta la consigliera regionale del M5S Grazia Di Bari - . Ed allora, avevo ragione ad invitarlo a visitare il III e VI piano dell'ospedale Bonomo di Andria che come ho più volte detto aspettano di essere ripristinati da più di 3 anni. Come anche gli ascensori che periodicamente sono fuori uso.

Presidente, non si fermi all’uscio entri negli ospedali e veda con i suoi occhi in che situazione disastrosa sono!

I cittadini sono stanchi di questo suo modo di fare, hanno bisogno di soluzioni e concretezza. Chi ha bisogno di un ospedale non si aspetta di trovare un cancello in buone condizioni ma si aspetta di trovare un ospedale. Davvero, pensa di far digerire la chiusura di ben 39 punti di primo intervento con queste operazioni di facciata?

Venga a vedere quante difficoltà dovranno affrontare gli Spinazzolesi e Minervinesi per raggiungere gli ospedali di Andria e Barletta quando avrà definitivamente chiuso l’ospedale di Canosa. Il 4 marzo non Le ha insegnato niente!».