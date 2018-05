Sanità Bat, Marmo ad Emiliano: «Pitti le balaustre, ma non servono restyling di facciata»

Sulla visita odierna del Governatore della regione Puglia Emiliano al Dimiccoli e la sua conseguente, simbolica, pitturazione della ringhiera, interviene anche Nino Marmo:



«Emiliano oggi ha deciso di farsi immortalare dalla stampa mentre ridipingeva parte di una balaustra dell'ospedale Dimiccoli di Barletta. A lui dico: non servono restyling di facciata, alla nostra sanità serve una seria e concreta riorganizzazione». Così il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo.

«Posso immaginare - aggiunge - le ragioni d’immagine che spingono il presidente a cedere alla tentazione di farsi fotografare mentre compie un'azione del genere, tutta meramente mediatica. Della pulizia delle balaustre ci interessa poco, molto poco. Vorremo sapere, invece, come gli ospedali esistenti affrontano le attuali emergenze. Si parla di accorpamento di reparti per l’estate, perché mancano medici e infermieri. Ma non si dice come, nel frattempo, si garantirà l'assistenza ai cittadini. In attesa del nuovo ospedale - conclude Marmo - non si può prescindere dall'organizzazione dell'esistente e queste sono risposte che Emiliano dovrebbe dare, anziché pensare ad improvvisarsi pittore per qualche minuto... A proposito delle balaustre, passerò a controllare se almeno quelle sono venute bene».