Mobilità sostenibile, Coratella: «Andria non partecipa ai bandi regionali»

Sul bollettino della Regione Puglia del 19.04.2018 è stato recentemente pubblicata la graduatoria per il finanziamento di interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e suburbane. Iniziativa certamente meritoria che guarda ad un sviluppo sostenibile anche turistico del nostro territorio.

«Purtroppo scorrendo tale determinazione dirigenziale - commenta il capogruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, avv.to Michele Coratella - abbiamo scoperto che il Comune di Andria, a differenza di molti altri, non ha per nulla partecipato. Chissà quale scuse troveranno coloro che ormai negano anche le verità più evidenti.

Ma non finisce qui. Dagli atti risulta anche che la Provincia BAT ha partecipato con Barletta, Minervino Murge e Spinazzola, conseguendo peraltro un piazzamento in graduatoria lontanissimo dalle posizioni utili per ottenere finanziamenti. Quindi Giorgino, in qualità di Presidente della Provincia ha partecipato con altri comuni salvo poi, come Sindaco di Andria, dimenticarsi di far partecipare la nostra città. Questo è l’ennesimo esempio del modo sciatto e confuso con cui Giorgino ha amministrato i vari enti che ha presieduto in questi anni. E non stiamo parlando solo del comune di Andria, ma anche della Provincia BAT, dove anche in questo caso è mancata una visione di sviluppo complessiva del territorio, dal punto di vista turistico.

I sindaci della Provincia BAT sono stati, e diversi lo sono ancora, anche consiglieri provinciali ma la partecipazione a tale bando è stata fatta in ordine sparso. I progetti singoli di Margherita di Savoia e Trani sono stati bocciati in partenza, quelli della Provincia Bat con Barletta, Spinazzola e Minervino Murge, come già detto, insieme a quello singolo di Bisceglie, non si sono piazzati utilmente per essere finanziati. Il solo progetto di Trinitapoli è risultato finanziabile. Ma i sindaci, da consiglieri provinciali, non potevano sviluppare un progetto unitario? Ed Il Presidente della Provincia Giorgino non doveva essere il regista di una azione corale?

È in difficoltà nel pagare gli stipendi, chiede ai cittadini andriesi continui sacrifici e si lascia ancora sfuggire queste opportunità per poter utilizzare fondi europei. Al Presidente della Provincia, nonché dell’ATO acque, nonché dell’ARO rifiuti, nonché dell’ecc. ecc. nonché Sindaco di Andria Giorgino ripetiamo quanto abbiamo sempre detto. Ha voluto ricoprire troppi incarichi tutti poi svolti con pessimi risultati.

Tale risultato - continua Coratella -, oltre a dimostrare una scarsa applicazione messa per la partecipazione a tale richiesta di finanziamenti, visto che si è partecipato insieme ad altri comuni ed addirittura alla Provincia, finendo però in graduatoria dietro le proposte presentate da Trinitapoli e Bisceglie, mostra anche l’assenza di una visione di sviluppo complessivo del territorio.

Nel contempo, sempre in tema di mobilità sostenibile, si stanno rivedendo i trasporti pubblici a livello comunale e sovra comunale e si sta parlando di servizi minimi e servizi aggiuntivi. Ma c’è una regia che guarda complessivamente questo passaggio o anche qui si va in ordine sparso? Altrove da anni la mobilità è il risultato di vari servizi integrati, da noi quando lo sarà?



Eppure ci sono i presupposti, come la presenza di diverse linee ferroviarie oltre quella nazionale, che però non hanno avuto quella attenzione politica, ad ogni livello, che sarebbe stata necessaria, come nel triste caso della Bari-Nord.

Ho appreso inoltre dal nostro consigliere regionale Grazia Di Bari, che l’ammodernamento della linea ferroviaria Barletta-Canosa-Minervino-Spinazzola sui piani di settore è legata ad un utilizzo della stessa per il trasporto dei rifiuti. È superfluo assicurare i cittadini che, con me sindaco, sarà data battaglia a chiunque possa immaginare Barletta come crocevia di ulteriori rifiuti. I barlettani hanno già dato.

Invece - conclude Coratella -, mi impegnerò per l’ammodernamento di tali tratte ferroviarie, ma con una finalità turistica. Incrementare e migliorare il collegamento tra Canne della battaglia, i siti archeologici di Canosa e le bellezze murgiane di Minervino e Spinazzola, questa deve essere la prospettiva del nostro territorio che vedrà Barletta perno baricentrico di tutte queste infrastrutture e collegamenti. Esattamente quello che fino ad oggi non è stato fatto».