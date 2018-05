I consiglieri Miccoli, Falcetta e Sgaramella costituiscono il nuovo gruppo consiliare "Andria Più"

É di oggi una novità all'interno della maggioranza andriese: con lettera indirizzata al Segretario generale e al Sindaco, infatti, i consiglieri comunali Antonio Sgaramella, Sabino Miccoli e Davide Falcetta hanno comunicato di non appartenere più a "Direzione Italia", «già di fatto non più esistente nello scenario politico nazionale per la confluenza, non condivisa, in altro partito» e di «costituire il gruppo consiliare "Andria più"».

Il capogruppo consiliare della nuova formazione politica sarà l'arch. Antonio Sgaramella.