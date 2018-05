PD, Vurchio: «Le nostre interpellanze cominciano a sortire effetti positivi»

Pare stiano a sortire l'effetto desiderato le interpellanze presentate alcune settimane dal Partito Democratico. Il segretario cittadino, con un video messaggio documenta come la fontana di via Ceruti, a lungo inattiva e per molto tempo mal funzionante, è tornata nuovamente in uso. Anche il rondò che ospita la fontana risulta essere ripulito dalle tante cartacce ed erba selvaggia che ne comprometteva il suo aspetto.

Dai marciapiedi di via Canal e via Ceruti è stata tolta l'erbaccia selvaggia.

«Queste migliorie sono frutto dell'attività di pungolo che il partito democratico continua a svolgere con costanza e determinazione - prosegue Vurchio -. Nonostante questa sensibilità mostrata dall'amministrazione, mi preme però sottolineare la cattiva gestione con cui viene effettuato il servizio di pulizia e cura delle opere pubbliche: piuttosto raffazzonato. Eppure servirebbe un po' più di attenzione per ridare dignità alle nostre strade, ai marciapiedi e ai beni comuni che ci circondano. È evidente che le cose fatte così, tanto per accontentare i cittadini, non trovano piena soddisfazione tra gli stessi. Continueremo a pungolare l'amministrazione e a monitorare il nostro territorio con la consapevolezza che è necessario uno sforzo collettivo, in primis, dell'amministrazione nell'attività puntuale di cura e pulizia della città e quindi anche dei cittadini per migliorare la vivibilità e la gradevolezza dei luoghi».