M5S, Coratella: «Servizi comunali ancora erogati solo grazie alle anticipazioni degli imprenditori»

Il consigliere comunale pentastellato, l'avv.to Michele Coratella, ritorna sui famosi 150 milioni di debito del comune di Andria. Già nei giorni scorsi avevamo un dato spazio alla nota del capogruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle che riprende oggi l'argomento specificando come questi debiti abbiano una ricaduta negativa sui servizi ai cittadini.

«I consiglieri di maggioranza hanno avuto la sfacciataggine di dire che nonostante i debiti il Comune sta mantenendo i servizi. Ma non è vero - commenta Coratella - perché lo sta facendo solo sulle spalle dei fornitori: sappiamo che il Comune di Andria non paga la Sangalli, che ha avuto problemi con il servizio mense scolastiche ed è di questi giorni la questione dei ritardi degli stipendi ai dipendenti ASA, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale. Questi ultimi stanno avendo lo stipendio di Aprile a rate. Quindi non è vero che l'amministrazione sta mantenendo i servizi, ma sono gli imprenditori che stanno anticipando i costi e quando non lo faranno più, tutti quanti ne pagheremo le conseguenze».