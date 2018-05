Welfare Aziendale e innovazione organizzativa: le misure a sostegno delle famiglie

«Le parole chiave per attirare gli imprenditori, le istituzioni, i dipendenti: assetto del nucleo familiare. Con queste misure già applicate in paesi del nord Europa si è riscontrato che i giovani genitori hanno deciso di dedicarsi di più ai valori affettivi, anziché alla carriera. ( ho coinvolto il forum delle famiglie, con la speranza di rimettere proprio la famiglia al centro delle decisioni politiche quale nucleo portante della società).

I dati - commenta Emma Monterisi - ci evidenziano stati di depressione non solo a carico degli adulti, ma pure a danno dei minori; fenomeni di bullismo e suicidi. La percentuale delle nascite, che cala inesorabilmente, è dovuta alla difficoltà economica, ma pure alla sistemica mancanza di servizi a supporto della conciliazione tempo/lavoro. Vorremmo parlare di nascite non di aborto. Questa giornata è stata voluta con grande determinazione e riteniamo urgente puntare tutto sulla comunicazione.

La conciliazione tra tempo di vita e di lavoro è "un diritto" a tutti gli effetti: a sancirlo è il Parlamento Europeo. Fra le raccomandazioni dell’Ue si afferma che «la conciliazione tra vita professionale, privata e familiare deve essere garantita quale diritto fondamentale di tutti, con misure che siano disponibili a ogni individuo, non solo alle giovani madri, ai padri o a chi fornisce assistenza». Con le commissarie della Commissione Pari Opportunità Regione Puglia abbiamo deciso di parlare delle misure messe in atto. Ascolteremo esperti, ma non mancheranno testimonianze, di rappresentanti della “famiglia” ed imprese. Vi aspettiamo il prossimo 30 maggio A Bari ore 9,00 In via Gentile, 52- sala convegni 5º piano Regione Puglia»

L'incontro, moderato dal giornalista Attilio Romita (direttore Rai 3) riconoscerà 5 crediti formativi ai consulenti del lavoro.