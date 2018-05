Inquinamento acustico: le azioni mai intraprese dal Comune di Andria denunciate dal M5S

Inquinamento acustico: è di questi giorni la diffusione della relazione dell'Arpa circa l'aggiornamento al 2018 del Piano d'Azione della Mappa Acustica Strategica. Sul tema è intervenuto il capogruppo consiliare del M5S, l'avv.to Michele Coratella:

«Rispetto al problema dell’inquinamento acustico in città, che in Italia secondo le statistiche causa circa 10mila decessi l’anno, abbiamo potuto recentemente analizzare il Piano d’azione redatto dall’Arpa Puglia, obbligatorio per agglomerati urbani superiori ai 100mila abitanti, come Andria.

Appena ne iniziamo la lettura subito notiamo un primo problema. Il Piano di zonizzazione acustica, adottato nel 2010, non è vigente in quanto mai approvato dalla Provincia. Come abbiamo fatto rilevare diverse altre volte per altre questioni, figuriamoci se il Sindaco Giorgino si deciderà mai a diffidare il Presidente della Provincia Giorgino.

In un incontro di ottobre 2017 con ARPA, l’amministrazione comunale concordava sulla necessità di una maggiore interazione con l’ARPA nella fase di definizione del piano di azione e di individuazione delle possibili misure di mitigazione. A tal fine, su richiesta dell’Agenzia regionale, il comune avrebbe dovuto effettuare una verifica dello stato della rete di centraline fonometriche esistenti e mai utilizzate da anni, per poterla utilizzare come ulteriore elemento di valutazione. Non ci pare sia stato ancora fatto. Perché? Chi risponderà di questo agli andriesi?

L’ARPA ha individuato alcune zone critiche nell’abitato andriese:

- Zona Via Bisceglie Via Verdi;

- Zona Via XX Settembre, Via Napoli, Piazza Trieste e Trento;

- Zona Via Niccolo’ Paganini Via Violante;

- Zona Via Padre Nicolo’ Vaccina;

- Zona Via Trani Via Gramsci;

- Via Muzio Scevola Via Marco Antonio;

- Viale Puglia, Via Goito, Viale Venezia Giulia;

- Viale Nenni Via Togliatti;

- Viale Venezia Giulia Viale Istria;

- Vai Barletta;

indicando per ogni situazione ipotesi di soluzioni e costi, tra le quali ad esempio l’asfalto fono-assorbente, mentre l’attuale asfalto potrebbe essere definito “fono amplificante” viste le buche.

L’inquinamento acustico, dice sempre ARPA, ad Andria è causato praticamente solo dal traffico veicolare. Quindi è una criticità su cui si può agire anche con interventi sulla mobilità, cosa che gioverebbe anche alla qualità dell’aria. Ma l’amministrazione Giorgino, oltre ad accumulare anni di ritardo sull’interramento della ferrovia, non partecipare ai bandi per le piste ciclabili, non discutere con la città per una nuova impostazione del servizio di trasporto pubblico, lasciare nell’abbandono il bike-sharing, non fare il piano urbano della mobilita’, quali sono state le iniziative che ha concretamente messo in atto?

Annotiamo in positivo la presenza della colonnina di ricarica per auto elettriche, con lo stazionamento sempre della stessa vettura, ma rammentiamo con dispiacere l’esistenza, da anni, di mini autobus elettrici comunali abbandonati in qualche sperduta rimessa. È di tutta evidenza che c'è stata la mancanza di una visione complessiva del futuro della città, ma tutto questo va anche evidenziato e lasciato a futura memoria, poiché - conclude Michele Coratella - non vorremmo che coloro i quali non hanno fatto praticamente nulla in dieci anni, poi siano gli stessi che magari chiederanno ai prossimi amministratori di questa città, di risolvere i disastri che avranno lasciato in dieci mesi».