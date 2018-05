«Continua l'azione incisiva del Partito Democratico cittadino sul nostro territorio» - queste le parole del segretario cittadino Giovanni Vurchio, che prosegue: «dopo le prime 54 interpellanze presentate all’attenzione del Consiglio comunale, stamattina il sottoscritto ne ha presentate altre nuove; altri 9 problemi da sottoporre all'attenzione dell'amministrazione comunale, tra cui il sollecito da parte dell'amministrazione di creare un tavolo di concertazione sul piano urbanistico generale vigente all'interno del nostro Comune ritenuto ormai inadeguato alle norme comunitarie regionali e nazionali. Altre interpellanze riguardano lo stato di manutenzione della villa comunale, il ripristino di alcune fontanine pubbliche; la manutenzione della palestra verde e la chiusura di alcuni pozzetti che sono un potenziale pericolo soprattutto per i bambini. All’attenzione dell’amministrazione comunale anche il parco Ursi di via Aldo Moro e via Piero della Francesca e il ripristino delle strade attorno allo stadio Degli Ulivi oltre alla necessità di intervenire sulla manutenzione delle piste ciclabili».

Non grandi opere ma piccole opere di manutenzione che rendono più gradevole la vivibilità della nostra città. opere la cui realizzazione e cura costante è possibile!

«Intanto – conclude Vurchio - è già in essere la manutenzione della fontanina in zona stadio e il cantiere di via Maraldo ha ripreso i suoi lavori, così come nel quartiere di San Valentino l’amministrazione sta intervenendo in questi giorni con opere di manutenzione delle strade. Continueremo a monitorare e a segnalare così come dovrebbe fare ogni cittadino attento al bene della propria città, con la consapevolezza che un miglioramento delle polis che viviamo è possibile e deve partire dalla necessità condivisa, a tutti i livelli istituzionali e politici, di voler partecipare attivamente al progresso e quindi al miglioramento».