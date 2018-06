20mila euro dalla Regione per l'info-point turistico di Andria

C’è anche l’Info-point turistico di Andria, come avevamo già anticipato qualche giorno fa. nella lista delle strutture ammesse al finanziamento da parte dell’Agenzia Puglia Promozione, che ha reso nota la graduatoria dei Comuni meritevoli di interventi a sostegno della qualificazione e del potenziamento del servizio di informazione degli info-point turistici. La Città di Andria ha infatti ottenuto per intero il finanziamento richiesto di 20mila euro, assegnato sulla base del progetto presentato, redatto con l’assistenza tecnica del Patto Territoriale Nord Barese Ofantino, che ha raggiunto il massimo punteggio.

Come si ricorderà, nei mesi scorsi la Regione Puglia aveva emanato un “Avviso per interventi a sostegno della qualificazione e del potenziamento del servizio di informazione degli info-poin turistici dei Comuni che aderiscono alla rete regionale”, con la finalità di potenziare, uniformare e qualificare il servizio di informazione e accoglienza turistica locale svolto dai Comuni titolari di Uffici Info-Point turistici aderenti della Rete Regionale. In risposta a questo Avviso di Pugliapromozione, il Comune di Andria ha presentato una proposta redatta con l’ausilio del Patto Territoriale Nord Barese Ofantino: una serie di interventi di potenziamento e qualificazione con lo scopo di migliorare la travel experience degli utenti in visita negli Info-Point, per innescare processi virtuosi per il rafforzamento della reputazione della destinazione, in termini di soddisfazione dei bisogni dei turisti (customer satisfaction).

Nelle scorse settimane Pugliapromozione ha effettuato l’esame delle proposte progettuali presentate dai Comuni per l’attribuzione di risorse economiche: per l’info-point di Andria, il progetto redatto dal Patto Territoriale Nord Barese Ofantino è risultato aderente a tutte le richieste, ottenendo il massimo del punteggio e del finanziamento, pari a 20mila euro.

La proposta di potenziamento della struttura riguarda gli operatori che si alterneranno nel presidio, scelti sulla base di abilità linguistiche e professionali (così come prescritto dal bando), i quali oltre che di informazione ed accoglienza si occuperanno di rilevazione dati statistici e di comunicazione on line. Per quanto riguarda l’animazione on site, sono previste installazioni artistiche e multimediali, mostre d’arte e laboratori del gusto, performance ed esibizioni musicali, visite guidate, laboratori artigianali ricreativi a tema, promozione dell’enogastronomia e dei prodotti della terra. Per turisti e cittadini. non mancheranno le attività dedicate, che verranno comunicate anche attraverso le nuove tecnologie.

«Il lavoro del Patto Territoriale Nord Barese Ofantino, frutto di anni di esperienza nel settore, è stato ancora una volta premiato – dice il direttore del Patto, Marco Barone – dal pieno punteggio ottenuto dalla valutazione della Regione Puglia».

«Il finanziamento potenzierà l’info point della nostra città – spiega l’assessore al Turismo del Comune di Andria, l’avv. Luigi del Giudice – grazie al progetto redatto dal Patto territoriale Nord Barese Ofantino: il tutto sta a sottolineare la valenza del lavoro che stiamo svolgendo nel settore dell’accoglienza turistica del nostro territorio».