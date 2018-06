​Democrazia = partecipazione

Un paio di settimane fa la dott.sa Savina Leonetti ha lasciato il consiglio comunale sbattendo con garbo la porta: un gesto non abituale in politica. Il gesto è caduto nel silenzio di quanti avrebbero dovuto reagire. Conosco molto bene e da una vita la dottoressa per mettere in dubbio la sua onestà intellettuale e la sua passione per la cosa pubblica, religiosa o civile che sia. Fatte salve le possibili mutate esigenze di carattere familiare, alle quali lei fa solo un cenno però, resta centrale il disagio politico, che lei chiama impotenza, che posso testimoniare non essere solo suo ma tocca anche altri dei diversi schieramenti.



Provo a mettere in ordine alcune riflessioni.

A Bisceglie si vota domenica prossima. Sono candidati 750 biscegliesi (circa) che, rispetto ai 55 mila abitanti (circa), significa un candidato ogni 70 abitanti (circa). Se si tiene conto che diversi non andranno a votare possiamo dire che ogni famiglia, ogni associazione, ogni studio professionale avrà il suo candidato. Sarebbe scorretto nei confronti dei volenterosi sostenere che si tratti di un forsennato assalto all’albero della cuccagna. Tuttavia una domanda emerge prepotente: come fare la selezione della classe dirigente? La Costituzione dice che tutti possono candidarsi ma dice anche che il popolo sceglie liberamente. È chiaro che sarà eletto chi ha famiglia numerosa o titolare di impresa o studio professionale o ha mezzi con i quali convincere gli amici del bar. La conseguenza più grave, però, che la preferenza unica comporta la perdita di libertà per l’elettore (a meno di litigi in famiglia o licenziamenti sul posto di lavoro ecc.) perché viene meno la segretezza stessa del voto ( se nel seggio n. 3 va a votare un mio dipendente o, peggio, mio zio e non trovo il voto il licenziamento è assicurato, la famiglia va a farsi benedire) e nel contempo l’elezione dipende più dalla ruota della fortuna che non dalla brillantezza del proprio curriculum o delle proprie capacità. In ogni caso si potrà essere eletti per un manciata di voti e non è detto che questo avvantaggi i migliori. La conseguenza ulteriore è che gli eletti non sono aggregabili tra loro perché se insieme hanno contribuito a far vincere un sindaco, per altro verso costringono il sindaco eletto a impegnare molto del suo tempo a dirimere le pretese di ognuno ad incarichi di pregio una volta presa coscienza che come consigliere comunale semplice le aspettative sono frustrate. Non so se a Bisceglie accadrà questo, ma può accadere.

Con la legge 142, infatti, il consiglio comunale ha perso totalmente la titolarità del potere esecutivo in favore della giunta e del sindaco. Il consiglio è chiamato solo per l’indirizzo generale, pertanto può incidere molto relativamente sulle scelte amministrative quotidiane. A meno che non si abbia voglia di studiare i problemi e stringere un dialogo serrato con gli amministratori “costringendoli” a occuparsi dei problemi veri. Si può governare anche dalla opposizione, basta studiare più della maggioranza, essere presenti sul territorio: ma non come individui. Se un consesso nella sua interezza è mediocre è difficile che emergano le eccellenze. E qui veniamo al nocciolo.

Con il venir meno delle ideologie e dei partiti fortemente organizzati si scolora la identità degli eletti, perché non hanno identità le tante liste nelle quali essi si sono inseriti e senza identità si agevola il trasformismo: si va con chi mi promette di più oggi e subito non essendoci alcun vincolo programmatico alla base.

In questo caos Savina sbatte la porta. Conoscendola a lei sarebbe piaciuto fare intera la sua parte di servizio. Evidentemente lei ha raggiunto la consapevolezza, forse pure sbagliata, che nulla poteva essere modificabile nella situazione data. E la controprova è proprio nel silenzio seguito alla sua provocazione. Del rumore della porta non s’è accorto nessuno.

Questo pone un problema alla collettività che ha dato la sensazione di non cogliere la forza del gesto. A me sembra questa la spia di una democrazia alla deriva dove l’individualismo batte la solidarietà: se il problema mio è uguale al tuo sortirne da solo è avarizia, sortirne insieme è la politica, diceva don Milani. E qui devono entrare in scena le agenzie educative, tutte. L’odio verso la politica è tale che nessuno ne vuole parlare. Si sente dire: “qui non si parla di politica”; lo dicono nelle chiese, nelle associazioni, persino su facebook e forse anche nei partiti. Del che non si capisce il senso: cosa può importare sapere da facebook del piatto che mangi a mezzogiorno o dell’ultimo vestito che ti sei comprato. Google non ci chiede cosa abbiamo da mostrare ma se abbiamo un pensiero da comunicare. E proprio il pensare è oggi un problema. Certo dovremmo imparare il linguaggio della moderazione, del rispetto della opinione altrui, il linguaggio del garbo e della educazione. Facciamo circolare le idee, mettiamole in discussione, facciamoci una opinione. Nelle associazioni, nelle scuole, nei partiti e anche nelle chiese si torni a parlare (non ho detto insegnare) di educazione civica, del senso del dovere e della partecipazione. “Questo Paese non si salverà se non nasce un nuovo senso del dovere” (Moro).

Ultima osservazione. Servono i partiti veri. I partiti sono punti di riferimento permanenti e implicano un programma e, soprattutto, una identità riscontrabile. L’identità di una visione, l’unità programmatica, la responsabilità degli organi elettivi creano fedeltà e quindi continuità. Quando si apre il vocabolario per scegliere il nome di una lista (non parlo di partiti o movimenti), il giorno dopo il voto non esiste più nulla salvo le ambizioni di chi è stato eletto, il quale la prima cosa che dimentica è l’esser stato eletto anche grazie al voto degli altri.

La differenza tra Atene e Sparta fu che nella prima c’era una democrazia partecipata, dove la gente si riuniva in piazza (agorà) per discutere guardandosi in faccia; nella seconda c’era una organizzazione militare che guardava alla massa ignorando i singoli. Ma alle Termopili seppe vincere anche Atene.

Non so se Savina volesse dire tutto questo. Io, leggendola, mi son posto questo problema.