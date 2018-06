Voto di fiducia alla Camera, il premier Conte cita l’incidente ferroviario del 12 luglio

«Si dice che questo Governo non si è dimostrato sensibile alle infrastrutture, anzi sarebbe contrario. Noi abbiamo detto un’altra cosa e la rivendichiamo: vogliamo operare una valutazione di costi e benefici. Pensiamo che gli investimenti produttivi siano un passaggio fondamentale nella politica di crescita che vogliamo sollecitare e favorire per questo nostro Paese, quindi sicuramente non ci sottrarremo agli investimenti nelle infrastrutture». L’ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri alla Camera, durante l’intervento che ha preceduto la fiducia, ottenuta poi con 350 voti favorevoli e 236 contrari.

Per dare più forza alle sue parole, Conte ha citato brevemente il terribile incidente del 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, nel quale persero la vita 23 persone. «Io sono del Sud - ha detto -, ricorderete in Puglia cos’è successo nel trasporto regionale. Quindi pensare che ci sia un unico binario su cui si sono scontrati due treni e pensare che non ci sia un’adeguata rete ferroviaria è una cosa che non mi lascia assolutamente indifferente», ha ribadito il premier, seguito dagli applausi dei parlamentari.