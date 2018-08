​Consiglio Comunale: seduta l'8 e 9 agosto ore 18.30

Convocato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria, in prima e seconda convocazione mercoledì e giovedì 8 e 9 agosto 2018, alle ore 18.30, per la trattazione dei seguenti argomenti:



1) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Cessazione dalla carica di alcuni consiglieri comunali nominati assessori comunali componenti della giunta e convalida dei subentranti - Liste: n.5 “Andria in Movimento” avv. Antonio Nespoli e dott. Barchetta Andrea; n.9 “Catuma 2015 Giorgino Sindaco” sig. Lotito Nicola”;

2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Nomina dei consiglieri comunali: Nespoli avv Antonio, Barchetta dott. Andrea e Lotito Nicola componenti delle commissioni consiliari permanenti in sostituzione dei consiglieri di maggioranza dimissionari prof.ssa Bruno Giovanna, dott. Lullo Francesco e avv Merafina Maddalena;

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Nomina componente del consiglio dell’unione dei comuni ARO2 Barletta Andria Trani in sostituzione del consigliere comunale di maggioranza Bruno Prof.ssa Giovanna - cessata dalla carica di Consigliere”;

4) Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018/2020 ai sensi degli artt. 175, cornma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000. Presa d’atto della segnalazione ai sensi deIl’art.153, comma 6, del D.Lgs n. 267/2000, nota prot. n. 0070029 del 30.07.2018. Provvedimenti;

5) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Laboratorio Urbano Officina San Domenico - concessione quinquennale 2018/2023 del servizio ai sensi dell’art.164 del D. lgs. 50/2016 – Indirizzi;

6) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ex art.14 DPR 380/01. Adeguamento della struttura destinata a “Canile Rifugio”, esistente su terreno agricolo ubicata in territorio di Andria, c.da “Martinelli”, censito al N:C:T: al Fg.68, p.lla 516 ed al NCEU al Fg. 68 p.lle 515-516, e realizzazione canile sanitario di proprietà Lillo e Lillo snc di Pasquale e Riccardo Lillo;

7) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ex art.14 DPR 380/01. Ampliamento e adeguamento della struttura destinata a “Canile-Rifugio”, esistente su terreno agricolo ubicata in territorio di Andria, c.da “Guardiola-San Lizio”, censito al catasto terreni al Fg. 82, p.lla 30, di proprietà De Nigris Brigida.