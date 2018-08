FI dopo le dichiarazioni di Giorgino: «urgente e indifferibile una riunione politica di maggioranza»

La data dell'8 e 9 agosto, in prima e seconda convocazione per il consiglio comunale, è vicina e Forza Italia chiede a Giorgino una riunione urgente di maggioranza per discutere sugli "equilibri di bilancio" - ricordiamo che in consiglio l'assise cittadina è chiamata ad accertare il disequilibrio (11 milioni di euro) dei debiti fuori bilancio. Ma prima di passare alla votazione della situazione finanziaria FI chiede una riunione con Giorgino. Per il primo cittadino, però, si tratta di una richiesta «pleonastica e strumentale perché nelle riunioni dei giorni scorsi c'erano praticamente tutti tranne chi non poteva: è stata fatta una lunga relazione e sono stati forniti i chiarimenti necessari. In ogni caso - conclude Giorgino alla Gazzetta del Mezzogiorno - per la mia presenza ho dato al capogruppo di FI la disponibilità per mercoledì mattina».

Non si fa attendere la replica del Gruppo Consiliare ed il Coordinamento Cittadino di Forza Italia - Andria, che esprime «vivo sconcerto di fronte alle dichiarazione rilasciate recentemente dal Sindaco Giorgino sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 3 e 4 Agosto.

Lascia profondamente interdetti, infatti, la circostanza che il Sindaco possa avanzare dei dubbi su numeri di bilancio che egli stesso ha presentato e costruito per diretta responsabilità politica.

Irrilevanti, altresì, appaiono le spiegazioni di quest'ultimo su una riunione meramente tecnica tenutasi nei giorni scorsi a Palazzo di Città, senza tra l'altro la sua presenza.

Alla luce di questo, riteniamo ancora più urgente ed indifferibile una riunione politica di maggioranza, convocata e presieduta direttamente dal Primo Cittadino e non da suoi, pur rispettabili, delegati, affinché sia lui stesso a spiegare le sue reali intenzioni in merito, senza infingimenti di vario genere e, soprattutto, sulle motivazioni dell'attuale mancanza della principale delibera che dovrebbe essere invece sottoposta al Consiglio Comunale, suggerita nel parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti il 2 Agosto scorso, ovvero il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000, sul cui avvio anche l'Ufficio ritiene necessario ricorrere, così come si evince dalla Relazione Tecnica della Responsabile del Servizio Finanziario.

La nota è firmata dal Gruppo Consiliare e del Coordinamento Cittadino di Forza Italia - Andria: Micaela D'avanzo (Capogruppo Consiliare); Laura Di Pilato (Commissario Cittadino); Saverio Fucci, Nino Marmo e Antonio Nespoli