Il M5S non sarà presente in consiglio comunale: «È un consiglio farsa»

I consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle non parteciperanno alla prossima assise cittadina fissata per l’8 e 9 agosto.

«È un consiglio comunale farsa - commenta il capogruppo Michele Coratella -. Dalla relazione del MEF viene fuori una situazione disastrosa dei conti del comune. Una conduzione davvero dilettantistica dell'amministrazione comunale, quindi, Giorgino e i suoi non hanno più nulla da dimostrare. Questo Consiglio Comunale sugli equilibri non serve a nulla. Noi non partecipiamo - prosegue Coratella - anche perché abbiamo impugnato quel bilancio approvato ad aprile dal Consiglio Comunale; abbiamo chiesto che venisse buttato via».

L'ultimo appello, l'avv.to Coratella lo rivolge ai consiglieri di maggioranza compreso qualche consigliere comunale del PD che magari vorrà partecipare al consiglio comunale e votare gli "equilibri": «Attenzione perché l'ispezione c'è stata, ora aspettiamo anche le sanzioni...

Giorgino è arrivato il momento - conclude Coratella - di andare via e liberare Andria perché avete dimostrato incapacità nell'amministrarla».