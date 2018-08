​Consiglio comunale deserto, se ne parla domani in 2^ convocazione

Festa del SS. Salvatore,oggi processione per le vie cittadine

Padri Dehoniani in festa per le celebrazioni in onore del SS Salvatore. Il Santuario oggi, lunedì 6 agosto 2018 vedrà la celebrazione delle sante messe ogni ora a partire dalle 9. 00. Nel pomeriggio dopo la santa messa solenne alle ore 17,00, la processione del cristo legato alla