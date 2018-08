Niente finanziamenti per l'edilizia scolastica, Griner e Montingelli contestano Giorgino

Niente finanziamenti per l'edilizia scolastica: è questo il sunto della nota che Antonio Griner e Salvatore Montingelli, esponenti del Pd cittadino, hanno diffuso per contestare l'operato di Giorgino nella doppia veste di Sindaco e di Presidente della Provincia Bat.

«La Regione Puglia ha pubblicato il 2 agosto scorso la graduatoria delle proposte progettuali presentate dalle Provincie e dai Comuni pugliesi, per il nuovo Piano Regionale Triennale di edilizia scolastica 2018-2020. Il Piano ha individuato, sulla base delle proposte presentate dagli Enti, gli interventi sul patrimonio immobiliare scolastico pugliese che saranno finanziati dalla Regione Puglia nel prossimo triennio.

Le richieste presentate riguardano, altresì, la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, la realizzazione di palestre scolastiche o interventi di miglioramento sul patrimonio scolastico.

Nella selezione dei progetti si è tenuto conto della qualità della proposta d’intervento, del completamento di lavori in precedenza avviati, della sostenibilità ambientale, dell’apporto alla lotta contro la dispersione scolastica e della disponibilità al cofinanziamento delle opere da realizzarsi.

La importante dotazione finanziaria iniziale con fondi europei, nazionali e regionali è pari a 160 milioni di euro a cui si potranno aggiungere nel corso del triennio ulteriori 200 milioni di risorse statali.

Le proposte presentate dalle Provincie e dai Comuni pugliesi e validate a seguito della selezionesono state 651, con 5 proposte ritenute inammissibili.

Scorrendo la graduatoria con sconcerto constatiamo che il comune di Andria (Sindaco Giorgino) non ha presentato alcuna proposta progettuale, e le uniche 3 proposte presentate dalla provincia Barletta-Andria-Trani (Presidente Giorgino) sono state scartate perché inammissibili. É da restare senza parole.

Con un patrimonio scolastico fatiscente, con cantieri scolastici aperti e mai conclusi da anni, quale ottima e ghiotta occasione sarebbe stato questo Bando che avrebbe intercettato importanti risorse finanziare da dedicare all’ammodernamento delle nostre scuole e con un impatto minimo sui conti del nostro comune.

Scorrendo la graduatoria ritroviamo piccolissimi comuni pugliesi che hanno presentato decine di progetti, mentre la nostra città, co-capoluogo di provincia, completamente assente.

L’amministrazione Giorgino dopo 8 anni di governo della nostra città non ha ancora compreso l’importanza di reperire risorse finanziarie comunitarie e nazionali per realizzare opere pubbliche, unico modo per non pesare interamente sulle casse comunali. Il disastro finanziario di oggi è la conseguenza anche di questa incapacità politico amministrativa di saper intercettare risorse pubbliche per l’assenza di una visione strategica della nostra città e la mancanza di progettualità che possano essere realizzate con risorse pubbliche.

Oggi purtroppo siamo al capolinea di questo disastro finanziario, oggi il Sindaco Giorgino inizia a dichiarare che il pre-dissesto è un passaggio obbligato, oggi purtroppo siamo ancora all’inizio di una brutta pagina della nostra città causata da 8 anni di un’amministrazione di centro-destra scellerata e supponente».