​Consiglio Comunale il 29 agosto 2018

Convocato ufficialmente per il 29 agosto 2018, alle ore 18.30, il Consiglio Comunale.

Alla massima assise cittadina toccherà esaminare gli argomenti rinviati nella seduta dell'8 agosto scorso, ovvero la modifica del Piano economico finanziario 2018 del Servizio rifiuti urbani, l'assestamento generale di bilancio e la salvaguardia equilibri per l'esercizio 2018/2020, gli indirizzi sul nuovo affidamento della gestione del Laboratorio Urbano ed i permessi a costruire, in deroga agli strumenti urbanistici, per 2 canili.