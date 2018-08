Equilibri di bilancio: è arrivata oggi a Palazzo di città la diffida del Prefetto

È arrivata in data odierna la diffida del Prefetto Bat in merito alla mancata approvazione degli Equilibri di Bilancio. Il Comune di Andria ha ora un arco temporale di circa 20 giorni per approvare la salvaguardia degli equilibri.

La scelta del pre-dissesto, ritenuta ormai inevitabile, anche per il Sindaco Giorgino, sembra essere la “soluzione” che verrà portata all’attenzione dell’intero consiglio comunale il prossimo 29 agosto.

Intanto si rincorrono voci sul paventato arrivo di un ulteriore provvedimento della Corte dei Conti che potrebbe essere di natura sanzionatoria nei confronti dell’amministrazione. Un documento di cui molti consiglieri parlano ma del quale, ad oggi, non vi è traccia. Un’ulteriore tegola pesantissima, che se confermata, potrebbe compromettere il prosieguo dell’amministrazione Giorgino e riguarderebbe, altresì, un’assunzione di responsabilità dell’intero consiglio comunale per eventuale danno erariale.