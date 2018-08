Arriva la conferma, il consiglio comunale affronterà la proposta di delibera sul predissesto

Come avevamo già anticipato, già una quindicina di giorni fa era stato convocato ufficialmente per il 29 agosto 2018, alle ore 18.30, il Consiglio Comunale per esaminare gli argomenti rinviati nella seduta dell'8 agosto scorso, ovvero: modifica del Piano economico finanziario 2018 del Servizio rifiuti urbani, assestamento generale di bilancio e salvaguardia equilibri per l'esercizio 2018/2020, indirizzi sul nuovo affidamento della gestione del Laboratorio Urbano e permessi a costruire, in deroga agli strumenti urbanistici, per 2 canili.

In data odierna è stato aggiunto un ordine del giorno aggiuntivo, ovvero "Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis, D. Lgs. n. 267/2000 e richiesta di accesso al fondo di rotazione ex art. 243-Ter, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.".

L'atto giunge in concomitanza con la convocazione della 1^ commissione consiliare, di cui avevamo già parlato questa mattina, e pare provenga dalla dirigente del Settore Finanze, dott.ssa Vincenza Fornelli, che ha depositato la proposta di delibera sul predissesto senza la condivisione dell’Amministrazione, , in particolare del Sindaco e dell'Assessore al Bilancio, Francesco Lullo: confermata dunque la linea auspicata dai consiglieri di Forza Italia, che auspicavano il ricorso al piano pluriennale di rientro per evitare problemi ancora più gravi, tra cui il dissesto delle casse comunali, già martoriate.

Il consiglio del 29 agosto si preannuncia infuocato.