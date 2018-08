Igiene e decoro urbani, aumentano gli importi delle multe per gli "sporcaccioni"

La Giunta comunale ha deliberato l’aumento delle sanzioni a carico degli “sporcaccioni”, in particolare nei confronti dei proprietari dei cani che abbandonano i “bisogni” dei loro amici a 4 zampe per strada e dei commercianti che vendono bevande in contenitori di vetro nelle ore notturne. A questi casi, si aggiunge un aumento delle multe a carico delle attività del settore alimentare che occupino spazi all’aperto e non puliscano adeguatamente tali spazi alla fine della somministrazione degli alimenti.

Nelle delibere si legge che «risulta necessario rendere più efficace l'azione deterrente rispetto ad alcune condotte illecite di particolare disvalore sociale, nell'ambito del ruolo prioritario assunto dall'Ente comunale di salvaguardia e tutela dei valori rientranti nel concetto di "sicurezza urbana", intesa quale insieme di beni pubblici preordinati al rispetto delle norme che regolano la vita civile, al fine di migliorare le condizioni di vivibilità degli ambienti urbani, di convivenza civile e di coesione sociale» e per questo motivo «si rende necessario rendere più incisive le sanzioni» per i casi su citati. Si riscontra infatti «la frequente presenza di deiezioni canine (escrementi dei cani solidi e liquidi) sul suolo comunale e in particolare sul sedime delle vie pubbliche o aperte al pubblico, delle piazze, su aree verdi, parchi ed aree pubbliche in genere e nelle zone attrezzate adibite al gioco dei bimbi, nonché sui muri di affaccio di edifici anche privati e mezzi in sosta a margine della via, situazioni che favoriscono il degrado urbano, oltre a determinare un decadimento della qualità della vita» e «medesima incisività si rende necessaria per sanzionare l'uso di bevande in contenitori di vetro da parte di persone, che stazionano nelle piazze e nelle vie cittadine nelle ore serali e notturne, seguito spesso dall'abbandono dei contenitori su suolo pubblico, causa inevitabile di pregiudizio al decoro urbano e di disturbo della quiete pubblica.

Le multe saranno pari a € 100,00 in misura fissa per i padroni “sporcaccioni”, € 250,00 in misura fissa per le violazioni di ordinanze che vietino la vendita per asporto ed il consumo su tutto il territorio comunale di qualsiasi tipo di bevande, anche alcoliche, in contenitori di vetro e sempre €250,00 per le violazioni delle norme in materia di igiene e decoro degli spazi urbani.

Fioccheranno le multe o il senso civico di tanti si risveglierà per avere una città più pulita?