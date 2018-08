Oggi si riunisce la 1^ commissione per avviare il Comune di Andria alla fase di pre dissesto

Convocata per oggi, alle ore 12, la 1^ commissione consigliare permanente delle Istituzioni, presieduta da Salvatore Vitanostra, di cui fanno parte anche i consiglieri comunali Vurchio, Coratella, Barchetta, Miccoli, Frisardi e Sansonna, per discutere del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e conseguente richiesta di accesso al Fondo di Rotazione.

Elaborata in questi giorni la proposta di delibera da sottoporre al consiglio comunale fissato per mercoledì 29 agosto. La massima assise cittadina, oltre ad accertare il disequilibrio, ricordiamo, dovrà prevedere anche una soluzione per portare i conti in pareggio così come previsto dalla diffida della Prefettura.

Ancora mistero sulle 16 contestazioni rilevate nella nuova relazione della Corte dei Conti in riferimento ai bilanci approvati nel 2013, 2014 e 2015.



Alla vigilia del consiglio comunale di mercoledì 29 agosto, che dovrà trattare anche l'ordine del giorno aggiuntivo, ovvero la "Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis, D. Lgs. n. 267/2000 e richiesta di accesso al fondo di rotazione ex art. 243-Ter, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i." restano dubbi e pochissime certezze sul futuro amministrativo e politico della città. Le rigide disposizioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la grave crisi di liquidità delle casse comunali e l’enorme discordanza tra i carichi esattoriali, impongono scelte importanti che cambieranno inevitabilmente l'equilibrio, già precario, di servizi erogati ai cittadini e che potranno incidere "negativamente" sul carico fiscale agli stessi.